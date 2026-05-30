Fin de la era Slot en Anfield: El Liverpool despide a su técnico campeón y busca un nuevo rumbo

Suscríbete a nuestros canales

La Premier League ha despertado este sábado con una de esas noticias que sacuden los cimientos del fútbol europeo. En un comunicado tan escueto como sorprendente, el Liverpool FC ha hecho oficial la salida inmediata de Arne Slot de la dirección técnica del primer equipo. La decisión corta de raíz un ciclo que, si bien fue sumamente exitoso en los despachos y en las vitrinas, venía experimentando fisuras internas insalvables con la cúpula de Anfield.

Slot llegó a Merseyside en el verano de 2024 con la titánica tarea de hacer olvidar a Jürgen Klopp. No solo cumplió con las expectativas, sino que las pulverizó de inmediato al conquistar la Premier League en su primera temporada al mando, devolviendo el trofeo de liga a las vitrinas rojas. Sin embargo, el fútbol no tiene memoria, y la directiva de Fenway Sports Group (FSG) ha decidido dar un timonazo argumentando "la necesidad de tomar un rumbo diferente para el futuro del equipo".

Un palmarés brillante en tiempo récord

La salida del estratega deja una sensación de desconcierto entre los aficionados de Anfield, especialmente al repasar los números y los hitos alcanzados en apenas dos campañas completas:

Rey de Inglaterra (2024-25): Devolvió el trono de la Premier League al Liverpool con un estilo de juego asociativo y de transiciones letales.

Presencia constante en Europa: Clasificó al equipo a la UEFA Champions League en sus dos cursos, alcanzando los octavos de final en su primer año y los cuartos de final en la campaña europea recién concluida.

Finalista copero: Llevó a los Reds a disputar la final de la Copa de la Liga (Carabao Cup), consolidando su competitividad en todos los frentes.

Pese a este rendimiento de élite, los reportes desde Inglaterra apuntan a que el desgaste en la relación entre Slot y el director deportivo de la institución respecto a la política de fichajes y la renovación de la plantilla de cara a la temporada 2026-2027 terminó por dinamitar su continuidad.

Andoni Iraola: El favorito para el banquillo 'Red'

Con la vacante disponible, la maquinaria de rumores en el Reino Unido se ha activado a máxima velocidad. El nombre que suena con más fuerza en los pasillos de Anfield es el del técnico español Andoni Iraola.

El de Usúrbil ha visto cotizar su valor al alza de forma estratosférica gracias a su propuesta de fútbol hiperintensivo, presión asfixiante y verticalidad, características que encajan a la perfección con la identidad histórica del Liverpool y el ADN que dejó sembrado el "Kloppismo". Iraola representa ese perfil joven, hambriento y con un conocimiento profundo de la Premier League que la directiva busca para iniciar esta nueva reestructuración.

Aunque el entorno del club insiste en que hay otros nombres sobre la mesa examinándose bajo el riguroso modelo de análisis de datos de FSG, la opción del estratega vasco parece ser la que cuenta con mayor consenso inicial. El Liverpool cierra una etapa dorada y corta con el técnico neerlandés; el teatro de Anfield ya espera por su próximo director de orquesta.