Arsenal estrena su nueva camiseta como parte de una campaña anti violencia (+Detalles)

El Arsenal y el Liverpool se enfrentarán este domingo en la tercera ronda de la FA Cup en el Emirates Stadium. Un partido que tendrá como principal novedad el color de la camiseta de los 'Gunners', que dejarán atrás el rojo para vestirse todo de blanco.

Se trata del tercer año de la campaña "No More Red" del Arsenal con Adidas, que se lanzó por primera vez en 2022 para concienciar sobre la violencia con armas blancas en Londres. El año pasado, el club donó 2,5 millones de libras a organizaciones benéficas que trabajan para combatir este problema.

La camiseta "No More Red" está diseñada en totalmente en blanco con detalles mínimos en los patrocinadores, logos, nombres y numero de los jugadores.

La camiseta no se pondrá a la venta, pero se podrá comprar una camiseta comunitaria personalizada por un precio de 35 euros. La venta de estas camisetas también ayudará a financiar la campaña "No More Red" y los fondos generados con la camiseta se donarán en proporciones iguales a varios socios benéficos de No More Red, incluidos The Arsenal Foundation, Stephen Lawrence Day Foundation y Box Up Crime, entre otros.

"Estamos orgullosos de seguir con nuestra campaña "No More Red" con Adidas", dijo el director general del Arsenal, Freddie Hudson, “Los jóvenes enfrentan múltiples desafíos a medida que crecen en el mundo actual y no tenemos todas las respuestas, pero confiamos en que, actuando juntos y arrojando luz sobre la red de apoyo disponible en toda nuestra comunidad, podemos hacer una contribución significativa. a las vidas de nuestros participantes”.

El partido entre el Arsenal y el Liverpool es uno de los más esperados de la temporada. Ambos equipos son candidatos al título tanto de la Premier League como de la FA Cup y se enfrentarán en un partido emocionante en el Emirates Stadium con la notable ausencia de Mohamed Salah, quien se encuentra con su país para disputar la Copa Africana de Naciones. Su último enfrentamiento terminó en empate 1-1 en Anfield.