Özil recibió un bonus de ocho millones por lealtad

Premier League

Mesut Özil recibió un bonus de lealtad por parte del Arsenal que se eleva hasta los ocho millones de libras (8,8 millones de euros).



El centrocampista, que no juega con el Arsenal desde el pasado mes de marzo, recibió este incentivo el pasado mes de septiembre por una de las cláusulas que firmó en su última renovación en enero de 2018, según el medio The Athletic.



Al alemán aún le queda un año de contrato y este bonus se aplicó para incentivar a que se quedara en el Emirates.



Sin embargo, su participación ha bajado notablemente en el último año y esta temporada aún no ha recibido ni una sola convocatoria por parte de Mikel Arteta.



Özil se ha quedado incluso fuera de la lista del Arsenal para la Liga Europa y tiene siete días para convencer a Arteta de que puede ser un jugador importante a lo largo de la campaña o se quedará también fuera de la lista de la Premier League. EFE