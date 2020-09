Bale: Cuando me fui, siempre pensé que volvería

Premier League

Gareth Bale aseguró este sábado, en su primera entrevista tras ser cedido por el Real Madrid al Tottenham Hotspur, que desde que se fue del club inglés siempre había pensado que volvería.



El galés regresa al Tottenham tras militar en el Real Madrid los siete últimos años.



"Es genial estar de vuelta. El Tottenham es un club especial para mí. Es donde me hice mi nombre y es increíble volver. Espero recuperarme rápido, ayudar al equipo y ganar trofeos", explicó Bale en los medios oficiales del club.



"Siempre pensé, desde que me fui, que volvería. Ahora se abrió la oportunidad y era un buen momento. Estoy motivado y quiero empezar ya", añadió.



Sobre lo que ha aprendido en Madrid en estas últimas siete temporadas, Bale destacó la consecución de títulos con las cuatro Ligas de Campeones.



"Al ir al Madrid ganas trofeos. Conseguí esa mentalidad de ganador que no te das cuenta hasta que estás allí, y aprendes a lidiar con la presión. Son cosas que te da la experiencia. Quiero traer esta mentalidad aquí", manifestó Bale./ EFE