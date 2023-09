Sepa que dijo Gerardo Martino sobre Lionel Messi (+Declaraciones)

El Inter Miami ha experimentado un cambio radical en los últimos meses. La llegada de Lionel Messi y otros jugadores de talla mundial, como Sergio Busquets y Jordi Alba, ha transformado al equipo de un colista de la Conferencia Este en un aspirante a ganar la Copa de la Liga, la MLS y la Liga de Campeones de la Concacaf.

Gerardo Martino, el nuevo director técnico de las Garzas, ha sido un factor clave en el resurgimiento del equipo. En una entrevista con World Sports, Martino reveló que habló con Lionel Messi antes de llegar a Estados Unidos, y que se inspiró en las estrellas del baloncesto LeBron James, Michael Jordan y Kobe Bryant para desarrollar su plan para el equipo.

El ex director Técnico de la selección mexicana se dio su tiempo para elogiar la actitud del argentino en la cancha y como esta lo ha alimentado a lo largo de su carrera, comparándolo con exponentes globales de otras disciplinas como lo fueron Michael Jordan, Kobe Bryant y LeBron James, "todos esos atletas tienen una mentalidad ganadora que no ha cambiado desde los 17 años hasta esta etapa de su carrera deportiva. En ese sentido, todos ellos tienen en común una forma de competir que siempre busca la excelencia. Todos ellos están siempre intentando ser los mejores, mejorar sus equipos y mejorar a sus compañeros. Además, todos ellos tienen una gran capacidad intelectual para interpretar cada etapa de su vida y dar lo mejor de sí en esos momentos" expresó.

El seleccionador argentino, Gerardo Martino, ha elogiado la unidad del equipo tras la llegada de Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba. El equipo ha encadenado 11 partidos invictos desde la llegada de los tres jugadores, y Martino cree que esto se debe a que los jugadores se han adaptado bien a los nuevos fichajes.

Martino también ha hablado de su relación con Messi. El entrenador argentino dijo que muchas de sus conversaciones han sido sobre los rivales, sus características, y sobre cómo abordar el partido. Martino cree que Messi es un jugador excepcional, y que el equipo debe adaptarse a sus movimientos, en lugar de limitarlos, “Creo que lo que necesitamos es darle libertad para llegar a espacios en los que pueda encontrar las condiciones de juego adecuadas”, comentó.

Sobre el estado físico de Lionel Messi, el director técnico del conjunto rosa, Gerardo Martino, dijo que Messi no tiene un plan claro para su regreso a la cancha. Martino dijo que habló con Lionel Scaloni sobre la situación después de que Messi ganara el partido de la US Open Cup, pero que no han tomado una decisión sobre cuándo Messi volverá a jugar.

Martino dijo que lo más importante es que Messi esté sano y que no corra el riesgo de sufrir alguna lesión importante. El Tata dijo que Messi es un jugador excepcional, y que Argentina lo necesita para sus aspiraciones de ganar la Copa del Mundo de 2026.

“Lo evaluaremos en cuanto llegue y decidiremos el mejor curso de acción para nuestro próximo partido”. Finalizó Martino.

Lionel Messi ya se incorporó a los entrenamientos de Inter Miami luego del parón por la fecha FIFA donde solo jugó el primer compromiso ante Ecuador. El conjunto rosa visita este sábado a Atlanta United y se espera que la pulga pueda tener acción en el compromiso.