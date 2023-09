El compañero de Messi que debutó con Estados Unidos y es pretendido por la selección Argentina (+Detalles)

Estados Unidos está tratando de convencer a Benjamín Cremaschi, un jugador estadounidense de 18 años con padres argentinos, de jugar para su selección nacional. El joven volante del Inter Miami hizo su debut con Estados Unidos el martes en un amistoso contra Omán, repartiendo una asistencia en la victoria por 4-0.

Desde la asociación norteamericana se anticiparon y Benjamin ya había estado citado a la sub 19 y sub 20 de Estados Unidos, con dos partidos más para la selección absoluta de EE.UU., ya quedaría blindado y no podría representar a otra selección.

Argentina también está interesada en Cremaschi, pero necesita que el jugador se decante por esta selección y acceda a formar parte de las próximas convocatorias para que sea elegible para jugar para la selección nacional de Argentina.

Cremaschi había sido convocado para la selección argentina sub-20, pero podría optar por jugar para Estados Unidos porque la selección argentina sub-23, que jugará en el Preolímpico, está formada principalmente por jugadores mayores que él y el seleccionador de esta categoría Javier Mascherano ya tiene tiempo trabajando con la misma base de jugadores

En una entrevista para el diario Olé en agosto, Cremaschi había declarado que le encantó cuando estuvo en el Predio de AFA, y que está en contacto con las dos Federaciones, la de Argentina y la de Estados Unidos. “Algún día tendré que tomar una decisión que sé que va a ser muy difícil”, comentó el jugador.