Champions League: Simeone no se guarda nada tras eliminar al Barcelona

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Tras una noche mágica en el Metropolitano, Diego "Cholo" Simeone, dejó salir toda su emoción ante los medios de comunicación en la sala de prensa, luego de sellar el pase a las semifinales de la Champions League. El técnico del Atlético de Madrid no escatimó en elogios para Antoine Griezmann, a quien calificó como una figura histórica de la institución, y destacó la fe inquebrantable de su plantilla para superar una vez más al conjunto catalán.

Griezma es un "genio"

La actuación y el liderazgo de Antoine Griezmann fueron los puntos centrales de la rueda de prensa. Ante la atronadora ovación del estadio al finalizar el encuentro, Simeone fue tajante: "Es un genio. Con el tiempo nos daremos cuenta de que hemos tenido un genio del fútbol. Es un futbolista con una jerarquía y una personalidad increíble".

El entrenador del Atlético de Madrid expresó su deseo de que el "destino" premie al francés con el título continental en este tramo final de su etapa con el grupo.

Simeone también aclaró la sorpresiva titularidad de Musso sobre Jan Oblak, explicando que la competencia interna es vital: "Jan está volviendo, los necesitamos a los dos y es buenísimo que ambos estén de la mejor manera". Esta decisión estratégica refuerza la profundidad de una plantilla que, según el técnico, ha demostrado tener el "corazón y la fe" necesarios para competir al más alto nivel.

Un hito histórico ante el Barcelona

Con la mirada puesta en las semifinales, Simeone recordó la magnitud de lo logrado al dejar en el camino al equipo de Lamine Yamal. "No es fácil eliminar tres veces al Barcelona; al de Messi y ahora al de Lamine. Tenemos muy claro lo que queremos y lo vamos a buscar con respeto y humildad", concluyó el estratega, quien celebró sus 14 años al frente del club con una clasificación que mantiene viva la ilusión de la afición colchonera.

Según el periodista Alexis Martin Tamayo, mejor conocido como Mister Chip, señaló que con el resultado global de la llave, Simione se convierte en el técnico que más veces eliminó al Barcelona en Champions League (2014, 2016 y 2026) todas en cuartos de final.