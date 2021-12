PSG-Real Madrid: un cruce retorcido en la Champions League

Liga de Campeones

Lunes 13| 2:53 pm





Samuel Aldrey /@SamuelAldrey

El sorteo de la UEFA Champions League tuvo que repetirse. El destino no quería que el PSG y el Manchester United se cruzarán, el duelo Lionel Messi-Cristiano Ronaldo ocurrirá en otra línea de tiempo y el Real Madrid no enfrentará al Benfica, un club histórico. El caprichoso destino de la lotería quiso algo más retorcido: PSG contra el Madrid.

La repetición del sorteo de los octavos de final de la Champions deparó entonces ese duelo. Un enfrentamineto que evoca inevitablemente recuerdos al Real Madrid, un sentimiento de melancolía, pues la reciente historia del Madrid en Champions se lee de Sergio Ramos a Sergio Ramos.

El retorno del capitán, el hijo pródigo y el guardián

La afición aún tiene grabado a fuego aquel cabezazo en el minuto 93, en el estadio Da Luz, en Lisboa. Así se asienta un episodio de reencuentro con aroma a revancha, porque el viejo capitán acabó su relación con el navío madridista por la renovación de su contrato.

Ahora el capitán regresa al Bernabéu en la cubierta de un nuevo barco: el PSG. Un club que se asemeja al Madrid de inicio de siglo comprando jugadores a base de talonario. Dos equipos con una sola ambición: la 'Orejona'.

"Me he enterado estando en casa. Cuando he llegado en el avión, el United me molaba como enfrentamiento y luego el sorteo no ha sido válido. Es una mezcla de sensaciones, me hubiese gustado no tener ese enfrentamiento. Pero volver a casa después de no haber tenido una despedida es muy gratificante. Me hubiese gustado que fuese de otra manera pero así son las cosas", comentó el ex capitán merengue mientras presentaba su nuevo centro de entrenamiento.

Pero no solo Ramos es parte de esta historia mórbida. El emparejamiento que ha regurgitado la danza macabra de las esferas de la UEFA, en su sede en Nyon está repleto de curiosidades.

Además de Ramos, en el horizonte del Real Madrid se perfila también Achraf Hakimi, el lateral derecho que debía ser el reemplazo natural de Dani Carvajal. El marroquí se fue al Inter.

El año pasado ya visitó al Bernabéu en la fase de grupos y lo volverá a hacer ahora con la camiseta del PSG. Un jugador que el madridismo busca, un tipo que pueda suplir cuando Carvajal no esta. Odriozola parecía ser la solución, pero el Madrid desde a marcha de Hakimi se ha visto cojo en esa posición.

Sin contar que Karim Benzema y Vinicius Jr podrían enfrentar a Keylor Navas, el guardián del Madrid en las tres Champions que jugó con los merengues. El puertorriqueño se volverá a ver las caras con sus excompañeros y podría evitar la eliminación del PSG.

El némesis y el francés.

Para este duelo también se perfila Lionel Messi, un jugador que bien conoce el Bernabéu. Messi ha sido para los blancos una bestia negra, un depredador cuyo habitat natural es el estadio merengue. Lo han sufrido desde la temporada 2005-06 , 45 partidos y 26 goles. A Leo le va bien jugar contra el Madrid y en Champions queda todavía

¡Ah! Pero tampoco hay que olvidar a Kylian Mbappé. El diario AS todo diciembre ha sido una caja de cacofonía sobre el fichaje del francés.

Kylian, de acuerdo a la información del diario español, podría aterrizar en marzo en el Bernabéu para el partido de vuelta ya con un precontrato firmado con el Madrid.

La fecha de vencimiento del francés con el PSG es en junio y su presidente Nasser Al-Khelaifi junto con su director deportivo, Leonardo Araújo, todavía no han conseguido convencer a Mbappé para que extienda su vida futbolística con París.

Neymar y febrero: el mes sospechoso del brasileño

Todo lo dicho arriba incluso ensombrece la figura de Neymar que aparece como actor secundario en este duelo. A pesar de que el brasileño ha sido, junto a Mabbaé, central para que el equipo francés llegase a su primera final de Champions en 2020, en Lisboa.

En cualquier caso, una vez más su estado físico y sus perspectivas de evolución son todavía un enigma de aquí a febrero. Un mes donde el brasileño se ha perdido cuatro años consecutivos varios partidos importantes.

El carnaval se instala en la mente del brasileño y misteriosamente comienza a aparecer reportes médicos y molestias físicas. Neymar tiene actualmente un esguince en su tobillo, su recuperación se proyecta para el primer trimestre de 2022. ¿Jugará en febrero? Por ahora, parece que sí.

El duelo en los despachos.

Este partido además se jugará desde el palco. Un duelo entre la vieja nobleza europea Real Madrid y el nuevo oligopolio árabe impulsado por la ambición de Catar.

Florentino Pérez quiso reformar el fútbol europeo con una Superliga. Una competición que tenía como objetivo la defensa financiera de los clubes tras la pandemia. No obstante, el PSG se bajo del barco meses antes de que el proyecto fuese destruido por Aleksander Ceferin y la UEFA.

Nasser Al-Khelaifi junto al Manchester City y los clubes de la Premier League, abandonaron a Florentino Pérez y a Andrea Agnelli, presidente de la Juventus.

Así la repetición del sorteo de la Champions y la macabra danza de las esferas girando en los bombos dejan un partido con mucha fricción. Un cambio del destino que comienza en febrero en el Parque de los Príncipes y culminará en el Santiago Bernabéu, un cruce retorcido.