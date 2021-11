Griezmann: Hay vida, confío en el equipo

Liga de Campeones

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, comentó este miércoles, que "hay vida" aún para su equipo en el torneo y remarcó que confía en la plantilla, que puede ganar "en cualquier estadio", tras la derrota contra el Milan en la Liga de Campeones (0-1).

Además destacó la fortaleza del conjunto y que tienen "talento y trabajo" para triunfar en la última jornada contra el Oporto en Do Dragao.



"Nos han estudiado muy bien. Nos han preparado muy bien el partido. Habíamos preparado una cosa y al final no salió bien. En el descanso hemos intentado arreglar dos o tres cosas, hemos salido mejor, pero en los últimos 20 minutos nos hemos precipitado con el balón, hemos pegado demasiado arriba, no hemos ganado duelos ni segundos balones y nos ha costado más", explicó a Movistar+.





"El resultado es así. Es el fútbol. Nos queda un partido, hay vida y habrá que darlo todo hasta el final. Confío en el equipo. Podemos ganar en cualquier estadio y habrá que demostrarlo. Tenemos que confiar en nosotros mismos. Tenemos talento, trabajo, habrá que ir con muchas ganas y a ganar", continuó Griezmann, que dijo que el Milan ha sido "superior en todo" al Atlético este miércoles.