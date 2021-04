Mendy no llega a la cita con el Chelsea

Liga de Campeones

Ferland Mendy, lateral francés del Real Madrid, no llega a tiempo para jugar el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Chelsea, como confirmó su técnico Zinedine Zidane, que sí cuenta con Toni Kroos y resaltó la buena imagen de Eden Hazard al jugar sin molestias.



El problema muscular que obligó a parar a Mendy tras jugar en Anfield el partido de vuelta de los cuartos de final de Champions, no remite y el francés causa baja para la cita ante el Chelsea. Por contra, el técnico madridista confirmó que el alemán Kroos ha superado sus molestias y está en condiciones para reaparecer.



"Toni está bien, va a estar con nosotros y Ferland no va a estar, todavía le falta algo", manifestó Zidane en rueda de prensa antes del último entrenamiento en vísperas de la gran cita europea.



El belga Hazard regresó ante el Betis totalmente recuperado de sus dolores de tobillo y las lesiones musculares que han marcado su temporada. Zidane valoró la buena imagen que dejó.



"No le veo con dudas, el otro día estuvo muy bien, jugó quince minutos muy bien. Lo más importante era eso, que no sienta nada de sus problemas. Está muy bien y ahora a tirar. Estoy contento de tenerle porque va a aportar mucho al equipo", aseguró. / EFE