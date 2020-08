Así ha sido la cadena de papelones culés en el último lustro

PABLO ALEJANDRO RONDÓN | @PablinhoAle3110

Nuevamente, en cuartos de final como en cuatro de las últimas cinco ediciones, el Fútbol Club Barcelona se despide de forma aparatosa en su camino a conquistar una nueva ‘orejona’ para sus vitrinas, pero quizás la de este 2020 ha sido la herida que más costará sanar por lo abultada que fue (2-8 frente a Bayern de Múnich).

En 2015 ganó su última Liga de Campeones y en 2015-16, el elenco culé abandonó la competición en una cerrada eliminatoria frente Atlético de Madrid (3-2). Después de ahí ha recibido cada vez golpes más fuertes de digerir en Can Barça.

En Meridiano.Net haremos un repaso de las últimas cuatro salidas de los catalanes en la máxima competición de clubes europeos:

Golpe bianconero (agregado 3-0)

En la siguiente edición, la última que dirigió Luis Enrique Martínez como técnico del Barcelona, Juventus de Turín los trituró en Turín con una contundente goleada 3-0 en el cotejo de ida de cuartos de final. El 11 de abril de 2017, en plena semana mayor, Paulo Dybala con doblete y Giorgio Chiellini pasaron por encima de Messi y compañía.

Dicha llave cerró con un intrascendente 0-0 en Camp Nou, sellando la primera salida fatal en el lustro del cinco veces campeón en el ‘viejo continente’. Pese a ello, la ‘vecchia signora’ finalmente se fue humillada en la final del torneo frente al eterno rival barcelonista, el Real Madrid (1-4).

El imperio contraatacó (agregado 4-4*)

Un calendario después, muchos seguidores blaugranas sonrieron cuando se enteraron que en el sorteo para disputar la instancia de los ocho mejores del certamen europeo contra un conjunto de menor envergadura en la competición como la Roma italiana.

Y todo parecía encaminado, pues en el cotejo de inicio, Barcelona pegó duro en Camp Nou con un lauro 4-1, con par de autogoles de Danielle De Rossi y Kostantinos Manolas, una anotación de Gerard Piqué y otra de Luis Suárez, al minuto 87, que parecía sentenciar la serie.

Pero, no contaban con que el fútbol daría revanchas, y serían aquellos jugadores que pifiaron en la ida los que le generaron una de las pesadillas de los de la Ciudad Condal. En el Olímpico de Roma, un 10 de abril del 2018 Edin Dzeko adelantó a los ‘giallorossi’ al minuto seis, ‘il capitano’ De Rossi generó esperanzas al ejecutar perfectamente un disparo desde el punto penalti al 58’ y el griego Manolas, al 82’, hundió a una oncena que era entrenada por Ernesto Valverde en su primera campaña.

El que era el mayor ridículo (agregado 4-3)

“A la tercera era la vencida”, se superó los cuartos de final y Lionel Messi se lo prometió a la exigente afición del Camp Nou. Ya los daños hechos en Turín y Roma parecían muchos, y tocaba Liverpool, una vieja gloria europea que un año antes se estrelló en la final de Kiev se estrelló frente a los merengues.

En semifinales, nuevamente Barcelona se hacía poderoso en su feudo y batió sin dudas a los ‘reds’ con marcador 3-0. Suárez abrió el marcador al 26’ y luego Messi puso un pie en la final de Madrid al convertir un fantástico doblete, anotando uno de los mejores goles del certamen al 82’, con un magistral disparo desde un tiro libre.

Ousmane Dembélé, fallaría una clamorosa ocasión que hubiese significado el 4-0. No había que temer, pudieron pensar.

Lo inaudito, volvió a pasar. En Anfield el Liverpool nunca camina solo y los culé vivieron una de esas jornadas nefastas en su historia. Divock Origi y Georgino Wijnaldum marcarían sendos dobletes para sentenciar nuevamente a los de Valverde.

Para el recuerdo quedó el último gol inglés, con la perfecta ejecución de un córner por parte del lateral Trent Alexander-Arnold, quien se fijó de lo distraída que estaba la zaga catalana para asentarle el cuchillazo final con el balón enviado al ariete belga.

El diario catalán Sport titularía al día siguiente "el mayor rídiculo de la historia", pero ¿Estaban seguros de ello?.

Y ahora en el estadio Da Luz de Lisboa pasó algo predecible en cuanto a variante de victoria o derrota, pero impensable en el marcador, un 2-8 para el Barcelona, que no recibía ocho goles desde un año después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial (1946, 8-0 contra Sevilla en Copa del Rey). Según el conocido estadístico español "Mister Chip", en 4.440 encuentros oficiales del elenco culé solo había recibido en seis ocasiones semejante cantidad de tantos, incluido el duelo frente a los bávaros.

4.440 partidos oficiales en la historia del Barça. Solo seis veces concedió 8+ goles:



12-1 vs. Athletic en La Liga (1931)

8-2 vs. Real Madrid en La Liga (1935)

11-1 vs. Sevilla en La Liga (1940)

11-1 vs. Real Madrid en Copa (1943)

8-0 vs. Sevilla en Copa (1946)

8-2 vs Bayern