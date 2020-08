Los registros que dejó el Barcelona 2-8 Bayern Munich

Liga de Campeones

Viernes 14| 6:36 pm





FREDDY PERDOMO | @SpgFreddy

Un histórico resultado se dio en el último enfrentamiento entre FC Barcelona y el Bayern de Múnich, en donde el equipo alemán se impuso con un marcador digno de museo, 8-2 en los cuartos de final de la Champions League, dejando múltiples registros para la historia del torneo y de ambos clubes.

El Bayern dominó en todas las áreas al conjunto culé, que no pudo contener al ataque del equipo alemán y se quedó fuera de la UCL en su peor actuación. Barcelona solo ganó en un aspecto, y no fue por mucho, la posesión del partido se quedó para los españoles con un 51% aunque no les sirvió de nada en el encuentro.

El Bayern Munich concretó 26 remates, 14 a portería, una barbaridad comparado con los 7 remates del Barcelona, en donde solo 5 fueron al arco.

Con este partido, el Bayern registra una temporada invicta en la Champions League, ganando sus 9 enfrentamientos y marcando 39 goles, lo que lo convierte sin duda alguna en el equipo favorito a llevarse la orejona.

El jugador más destacado del equipo alemán fue el joven lateral Alphonso Davies, que jugó 84 minutos, ganó 10 de 12 duelos, completó 36 de 42 entregas, dio una asistencia, recibió 4 faltas y consumió 5 de 5 regates.

Esta paliza es la peor derrota europea en la historia del Barcelona y la peor en la historia de Leo Messi, superando la sufrida con la selección de Argentina ante Bolivia en 2009 (6-1). El futbolista nunca había sufrido una derrota por más de 5 goles con el conjunto blaugrana.

El Barcelona se metió en la lista de los equipos que recibieron 8 goles en un partido de competición europea de cuartos de final en adelante. Sólo 2 equipos habían sufrido una goleada parecida: (Real Madrid 8-0 Sevilla 1958 y Rangers 8-0 Gladbach 1960)

Quique Setién ha igualado hoy la peor derrota de su carrera profesional como entrenador (529 partidos oficiales). También cayó por seis goles de margen (6-0) con el Lugo frente al Girona en Segunda División (16 de febrero de 2014).

La Liga no tendrá representación en las semifinales de la Copa de Europa por primera vez desde la temporada 2006-07 (Manchester United, Milan, Chelsea y Liverpool).

El Barcelona cierra la temporada sin un solo título oficial (eliminado en semis de la Supercopa de España, eliminado en cuartos de la Copa del Rey, subcampeón de Liga y eliminado en cuartos de la Copa de Europa), algo que no sucedía desde la campaña 2007-08.

4.440 partidos oficiales en la historia del Barça. Solo seis veces concedió 8+ goles: 12-1 vs. Athletic en La Liga (1931) 8-2 vs. Real Madrid en La Liga (1935) 11-1 vs. Sevilla en La Liga (1940) 11-1 vs. Real Madrid en Copa (1943) 8-0 vs. Sevilla en Copa (1946) 8-2 vs Bayern.