Giménez: "Esta Champions vale lo mismo y el equipo quiere ganarla"

Liga de Campeones

Miércoles 29| 7:59 am





El defensor uruguayo del Atlético de Madrid José María Giménez aseguró que la Liga de Campeones, que se disputará en una sede única en Lisboa (Portugal) y a partido único por la pandemia de coronavirus, "vale lo mismo" que las anteriores pese a esas diferencias y el equipo quiere "ganarla".



"Lo que ha pasado a nivel mundial es una lástima, una pena, a nivel de fútbol se ha demostrado que en todas las ligas algo ha cambiado y sabíamos que la 'Champions' iba a pasar lo mismo, pero vale lo mismo, es una 'Champions', sea como sea o donde sea, vamos a ir a competir, sabiendo que queremos ganarla y haremos lo posible para conseguirla", aseguró el central rojiblanco.



El zaguero charrúa dijo en declaraciones difundidas por el club que en su cruce de cuartos de final contra el Red Bull Leipzig alemán esperan "un partido muy difícil", porque en cuartos de final todos los equipos son "muy duros".



"En octavos nos tocó un rival muy difícil (el Liverpool inglés, vigente campeón de Europa), pero demostramos lo que somos nosotros cuando competimos. El Leipzig tiene un equipo muy ofensivo, con carrileros muy altos, y nosotros en nuestra dinámica, con la intensidad que solemos tener, y concentrados en lo que tenemos que hacer cada uno, seguramente irá bien", consideró.



Para Giménez las claves en una eliminatoria a partido único son "la intensidad y la concentración", así como no cometer errores. "No hay margen de error, el que cometa menos errores va a ser quien se lleve el partido y podrá pasar a la siguiente ronda", pronosticó.



El Atlético realizó este miércoles su tercer día de entrenamientos después de tener una semana de descanso tras el final de la competición liguera.



"El equipo ha vuelto sabiendo que tenía que venir a prepararse de la mejor manera posible, con mucha ilusión y con muchas ganas para afrontar lo que viene ahora. Son pocos días para prepararnos, pero los vamos a aprovechar para encontrarnos con nosotros mismos y con el mejor Atleti", explicó.



El conjunto rojiblanco aseguró la clasificación a la siguiente Liga de Campeones en la penúltima jornada, y certificó el tercer puesto liguero en la última fecha, tras permanecer invicto en las once jornadas disputadas en la vuelta al fútbol, con siete victorias y cuatro empates que le permitieron remontar tres puestos.



"Aunque mucha gente no confiaba en nosotros, salimos adelante como un gran grupo que somos, sin grietas. Nos deja felices conseguir eso, el equipo demostró que todos estamos para competir, que todos estamos bien y que competir entre nosotros mismos nos hace crecer como equipo", concluyó Giménez. / EFE.