¡La Vinotinto se reduce! 12 jugadores dicen adiós a la concentración

Después de los amistosos ante Japón y Corea del Sur, un total de 12 futbolistas queda fuera de la concentración venezolana, de acuerdo con la planificación establecida por el cuerpo técnico. Los jugadores regresan a sus respectivos clubes y el combinado nacional continúa sus trabajos con el grupo disponible para el siguiente desafío.

La medida forma parte de la organización de una convocatoria que permite repartir minutos, evaluar alternativas y dar espacio a distintos nombres dentro del proceso de preparación de la selección.

Doce nombres dejan la concentración

Entre los futbolistas que culminan su participación en esta gira aparece el arquero José David Contreras, además de un grupo de defensores con presencia habitual en el ciclo reciente de La Vinotinto.

Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Teo Quintero, Luis Balbo y Christian Makoun completan la lista de zagueros que deja la concentración. En la zona media también salen Yangel Herrera, Cristian Cásseres y Gleiker Mendoza, mientras que el frente de ataque cuenta con las salidas de Kevin Kelsy, Jesús Ramírez y Jhonder Cádiz.

Jordania aparece en el horizonte

Con este movimiento en la convocatoria, Venezuela concentra ahora sus esfuerzos en el tercer partido de la gira asiática.

Jordania aparece como el próximo rival de La Vinotinto, en un encuentro que permite cerrar esta ventana internacional con una nueva oportunidad para probar piezas y darle continuidad a las variantes que maneja el cuerpo técnico.

El duelo también sirve para observar a los futbolistas que permanecen con el equipo y que buscan aprovechar los minutos disponibles en esta última presentación de la gira.

El grupo que permanece

La convocatoria que continúa bajo las órdenes del cuerpo técnico queda conformada por 20 futbolistas.

Arqueros: Cristopher Varela (Deportivo La Guaira), Joel Graterol (Academia Puerto Cabello) y Frankarlos Benítez (Caracas FC).

Defensas: Juan David Sánchez (Deportivo Táchira), Yordan Osorio (Deportes Tolima), Andrusw Araujo (Kryvbas Kryvyi Rih), Bianneider Tamayo (Universidad de Chile), Carlos Vivas (La Equidad), Delvin Alfonzo (Deportivo Táchira) y Román Davis (Valencia CF).

Centrocampistas: Daniel Pereira (CF Montréal), Marco Libra (Bologna), Sebastián Mendoza (Carabobo FC), Nicola Profeta (Santos FC) y Wikelman Carmona (CF Montréal).

Atacantes: Edson Tortolero (América de Cali), Yerwin Sulbarán (FC Liefering), Jovanny Bolívar (Kalamata FC) y Bryan Castillo (Carabobo FC).

La Vinotinto encara así la última parada de una gira que permite al cuerpo técnico ampliar el panorama de opciones y seguir tomando apuntes de cara a los próximos compromisos internacionales.