La Vinotinto no se hace daño con empate sin goles ante Corea del Sur

La Vinotinto cerró su segundo compromiso de la gira por Asia con un empate 0-0 ante Corea del Sur este viernes 2 de octubre, en el Ulsan Munsu Football Stadium, siendo una presentación más competitiva y más ordenada en la zona baja para el combinado tricolor.

El conjunto dirigido por Oswaldo Vizcarrondo venía de caer 2-1 frente a Japón y buscaba una reacción, por lo que el resultado le permitió sumar una actuación defensivamente sólida, aunque nuevamente quedó pendiente la asignatura ofensiva.

Venezuela tuvo las ocasiones más claras durante buena parte del primer tiempo. Cristian Cásseres Jr. fue quien generó la primera oportunidad con un remate de tiro libre que obligó al guardameta surcoreano a intervenir, mientras que Gleiker Mendoza también intentó sorprender con otro lanzamiento desde una posición peligrosa. Corea del Sur, con Son Heung-min y Lee Kang-in como principales referencias, tuvo dificultades para generar fútbol cerca del área venezolana y recién consiguió su primer disparo en los minutos finales de la primera mitad.

Cristian Cásseres Jr. y Teo Quintero entre los más destacados

El segundo tiempo mantuvo la misma dinámica de un encuentro cerrado, con ambos seleccionados teniendo problemas para transformar sus aproximaciones en oportunidades claras de gol. Vizcarrondo movió sus piezas con los ingresos de Wikelman Carmona, Daniel Pereira, Jhonder Cádiz, Jovanny Bolívar y Yerwin Sulbarán, buscando darle mayor profundidad al ataque. Sin embargo, el marcador permaneció intacto hasta el pitazo final.

Entre los venezolanos más destacados estuvo Theo Quintero, quien fue señalado como la figura de la Vinotinto con una valoración de 7,6 puntos. José David Contreras, Gleiker Mendoza y Cásseres Jr. también tuvieron actuaciones bien valoradas, mientras que Nahuel Ferraresi y Jon Aramburu completaron una defensa que consiguió mantener su arco en cero. Con este empate, Venezuela suma un resultado positivo en una gira que continuará el próximo 6 de octubre ante Jordania, nuevamente en territorio asiático.