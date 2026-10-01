¡Sigue la polémica! Portugal le quita "7" a Cristiano Ronaldo tras abandonar a la selección

Rafael Leao será el encargado de vestir el número 7 de Portugal en el partido de este jueves 1 de octubre frente a Dinamarca, correspondiente a la tercera jornada de la Nations League.

El delantero asumirá el dorsal que habitualmente pertenece a Cristiano Ronaldo, quien abandonó la concentración portuguesa después de una serie de tensiones que han marcado los últimos acontecimientos dentro del combinado nacional.

La Federación Portuguesa de Fútbol dio a conocer la convocatoria para el encuentro, programado para las 2:45 p.m. (Hora Venezuela), y confirmó que Leao llevará el emblemático dorsal. El atacante, que normalmente utiliza el número 17, tendrá así la oportunidad de lucir una camiseta que está estrechamente vinculada con la figura de Ronaldo y que ha acompañado al cinco veces ganador del Balón de Oro durante buena parte de su trayectoria internacional.

Rafael Leao usará la 7 de Cristiano Ronaldo

Para Leao, además, no será la primera vez que utilice el número 7 en el fútbol profesional. El atacante ya llevó ese dorsal durante la temporada 2018-2019 con el LOSC Lille, aunque posteriormente adoptó otros números a lo largo de su carrera. Su designación para ocupar ahora el lugar de Ronaldo representa uno de los cambios más llamativos en la selección portuguesa tras la salida del veterano delantero de la concentración.

La situación alimenta las especulaciones sobre el futuro de Ronaldo con Portugal y sobre la relación entre el capitán y el entorno de la selección. Sin embargo, todavía no se ha precisado quién tomó la decisión de reasignar el dorsal, si fue la federación, el seleccionador Jorge Jesus o una petición del propio Leao. Lo concreto es que, ante Dinamarca, el número 7 tendrá un nuevo dueño de manera provisional.