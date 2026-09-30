Jorge Jesus aclara la situación con Cristiano Ronaldo: "Le dije que no jugaría ante Noruega ni Dinamarca"

Las aguas en la concentración de la selección de Portugal se han agitado con fuerza en el marco de la UEFA Nations League, luego de que trascendiera un episodio de tensión que involucra al capitán e histórico referente, Cristiano Ronaldo, y al seleccionador nacional, Jorge Jesus.

El malestar se originó tras el encuentro ante Noruega, compromiso en el que "CR7" se quedó en el banquillo sin sumar minutos. A sus 41 años y transitando la recta final de su carrera, considera que aún mantiene el nivel y la jerarquía para ser pieza clave en el terreno de juego, una postura que choca con la gestión del nuevo estratega.

La situación escaló cuando, de acuerdo con diversos reportes, el atacante no participó en la sesión de entrenamiento, rechazó realizar trabajos en el gimnasio y abandonó las instalaciones para regresar al hotel.

Jorge Jesus aclara todo en rueda de prensa

Pese a los rumores sobre un posible cisma en el vestuario luso y la inasistencia del jugador a las prácticas previas al duelo contra Dinamarca, el propio Jorge Jesus se encargó de calmar las aguas y poner paños fríos a la polémica durante la rueda de prensa oficial.

"Le dije a Cristiano que no jugaría ante Noruega ni Dinamarca. No hagan de esto un caso, porque no hay", sentenció el seleccionador, buscando disipar las especulaciones sobre un conflicto irreparable y ratificando que la ausencia del veterano delantero responde estrictamente a una decisión técnica planificada de cara a los próximos retos del combinado portugués.