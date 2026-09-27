UEFA Nations League

UEFA Nations League: Noruega 1 vs 2 Portugal | El VAR anula el segundo gol de Ramos (En vivo)

El combinado portugués busca su segunda victoria consecutiva, tras ganar por la mínima ante Gales

Por

Meridiano

Domingo, 27 de septiembre de 2026 a las 01:51 pm
Agregar a Meridiano en Seguir en Google Discover
UEFA Nations League: Noruega 1 vs 2 Portugal | El VAR anula el segundo gol de Ramos (En vivo)

Incidencias del partido

0. Inicia el partido entre Noruega vs Portugal por la segunda fecha de la UEFA Nations League, con Cristiano Ronaldo en el banco de los suplentes.

13. Noruega tiene la primera oportunidad peligrosa del partido, gracias a un gran remate de Erling Haaland.

17. ¡0-1! Joao Félix mantiene su buena racha y abre el marcador para Portugal.

23. Portugal se salva del empate en un nuevo ataque de Noruega.

33. Joao Félix vuelve a intentar un disparo desde fuera del área, está vez, a las manos del guardameta noruego.

35. ¡Paradón! Diogo Costa evita el empate de Noruega con una enorme atajada sobre Haaland.

45+2. Entretiempo. Portugal se va en ventaja al descanso.

46. Empieza el segundo tiempo del compromiso.

51. ¡1-1! Erling Haaland aparece y consigue el empate para Noruega.

53. ¡1-2! Gonçalo Ramos aprovecha el error defensivo para poner en ventaja a Portugal.

60. ¡Gol anulado! Ramos marcó su doblete, pero el VAR intervinó y anuló la acción por fuera de juego.

77. Noruega domina y busca el empate en el marcador.

Alineación de Noruega

Alineación de Portugal

Seguir en Google News

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?