UEFA Nations League: Noruega 1 vs 2 Portugal | El VAR anula el segundo gol de Ramos (En vivo)

Incidencias del partido

0. Inicia el partido entre Noruega vs Portugal por la segunda fecha de la UEFA Nations League, con Cristiano Ronaldo en el banco de los suplentes.

13. Noruega tiene la primera oportunidad peligrosa del partido, gracias a un gran remate de Erling Haaland.

17. ¡0-1! Joao Félix mantiene su buena racha y abre el marcador para Portugal.

23. Portugal se salva del empate en un nuevo ataque de Noruega.

33. Joao Félix vuelve a intentar un disparo desde fuera del área, está vez, a las manos del guardameta noruego.

35. ¡Paradón! Diogo Costa evita el empate de Noruega con una enorme atajada sobre Haaland.

45+2. Entretiempo. Portugal se va en ventaja al descanso.

46. Empieza el segundo tiempo del compromiso.

51. ¡1-1! Erling Haaland aparece y consigue el empate para Noruega.

53. ¡1-2! Gonçalo Ramos aprovecha el error defensivo para poner en ventaja a Portugal.

60. ¡Gol anulado! Ramos marcó su doblete, pero el VAR intervinó y anuló la acción por fuera de juego.

77. Noruega domina y busca el empate en el marcador.

Alineación de Noruega

Alineación de Portugal