Hermana de Cristiano Ronaldo añade fuego contra la selección de Portugal

El nombre de Cristiano Ronaldo ha estado en boca de gran parte del mundo futbolero no por alguna actuación destacada con su selección portuguesa dentro del campo, sino por todo lo que se está hablando fuera de él.

El delantero abandonó la concentración de su equipo nacional, en medio de versiones, pero que se agrupan sobre un asunto: no haber jugado contra Noruega y haber recibido la negativa de jugar contra Dinamarca en la UEFA Nations League, según confirmó su propio técnico Jorge Jesus.

Todo ese contexto, con las palabras de su DT, generaron que el delantero compartiera un comunicado en su Instagram, por donde apuntó: “Tras la conferencia de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y a raíz de una conversación con el Presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, he decidido abandonar el campamento de entrenamiento de la Selección Nacional”, comentó inicialmente.

Y agregó: “A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al cual siempre me he dedicado”.

Hermana de Cristiano Ronaldo reacciona a la polémica

Por si algo le faltaba a toda esta saga, ahora hay que sumar el que protagoniza la hermana del histórico ariete, Elma Aveiro, que no se guardó nada en redes sociales y cuestionó el trato que habría recibido el futbolista de 41 años.

"CR7 merecía más respeto. La Seleçao merecía más estructura. El periodismo portugués merecía más competencia y menos especulación. En relación a los portugueses, bien... No merecen tener lo mejor en nada", citaba el comentario reposteado por Aveiro.

Ese mismo mensaje luego añadió: "Somos envidiosos, despectivos, ignorantes y merecemos volver a la mediocridad que siempre fuimos en el fútbol antes de CR7. ¡Gracias por todo, CR7! ¡Merecías más!".

Con todo esto sobre la mesa, la atención queda centrada en lo que pueda añadir Cristiano Ronaldo y su versión ante lo ocurrido, que lo llevó a retirarse de la concentración de su selección.