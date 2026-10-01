El Chiringuito TV: "Jorge Jesús le pidió perdón a Cristiano Ronaldo"

Siguen emergiendo nuevas matices sobre la polémica entre Cristiano Ronaldo y el seleccionador de Portugal, Jorge Jesús, y ahora quien compartió su perspectiva fue el periodista del Chiringuito TV Edu Aguirre, asegurando que todo se trata de una traición del dirigente hacia el "Bicho".

Las redes se encendieron cuando salió la noticia del abandono de "Cris" al entrenamiento de los lusitanos este miércoles y muchos medios internacionales alegaron que se trataba de la salida definitiva de Ronaldo de la selección. No obstante, ese no es el caso.

Edu Aguirre afirma que Jorge Jesús traicionó a Cristiano Ronaldo

Más allá de ser panelista del Chiringuito, Edu es amigo íntimo del experimentado delantero portugués y, según su versión, Cristiano se enfureció debido a una traición por parte del técnico mientras se compareció con los medios.

"Hubo una reunión, ayer martes por la noche, entre el presidente de la Federación, el seleccionador y Cristiano", adelantó Aguirre, a lo que añadió con seguridad: "Jorge Jesús le pide perdón a Cristiano y no solamente le pide perdón en privado, sino que le dice que va a pedirle perdón públicamente. Esa es la promesa de Jorge Jesús a Cristiano".

Esto recordando que el estratega puso a calentar a "CR7" durante varios minutos en el duelo del domingo ante Noruega, pero no lo metió a jugar y eso generó la discordia. No obstante, en la rueda de prensa, el seleccionador indicó que Cristiano le dijo que haría lo que él considerara en los partidos: si debía jugar o no.

"Sale en rueda de prensa y dice esta cantidad de mentiras que no se cree nadie. Por eso Cristiano explota, porque se siente traicionado", concluyó Aguirre.