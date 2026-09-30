La Federación Portuguesa publica comunicado tras la salida de Cristiano Ronaldo

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) ha emitido un comunicado oficial confirmando la salida abrupta de Cristiano Ronaldo de la concentración del combinado nacional, poniendo fin de manera anticipada a su participación en la actual fecha FIFA tras una escalada de tensiones con el cuerpo técnico encabezado por Jorge Jesus.

El conflicto estalló en las últimas horas a raíz de unas declaraciones emitidas por el estratega luso, en la rueda de prensa previa al choque ante Dinamarca, las cuales no sentaron nada bien en el entorno del histórico capitán.

Cristiano manifestó abiertamente su total descontento con las palabras del entrenador, evidenciando una fractura en la relación interna que escaló con rapidez hasta volverse insostenible dentro del búnker de la selección.

Comunicado de la FPF

Ante la gravedad de los hechos y la tensión generada en el seno del equipo, la Federación optó por ratificar la salida del delantero a través de un escueto pero contundente parte oficial.

“Informamos que Cristiano Ronaldo ha abandonado la concentración de la selección. La preparación continuará con los 24 jugadores restantes convocados", reza el comunicado emitido por el máximo ente del fútbol portugués.

Mientras el cuerpo técnico intenta blindar al grupo restante de 24 futbolistas para mantener el enfoque competitivo en la UEFA Nations League, el futuro de la relación entre Cristiano Ronaldo y la estructura de la selección lusa queda envuelto en una incertidumbre absoluta.