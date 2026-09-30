Cristiano Ronaldo abandona la concentración con Portugal

Cristiano Ronaldo es de los jugadores más importantes en la historia del fútbol. Con la Selección de Portugal no pasa por su mejor momento y decidió abandonar la concentración por su suplencia contra Noruega; eso sí, parece un punto de no retorno entre ambas partes.

CR7 no tuvo ningún minuto en el duelo que ganó Portugal 2-1 contra Noruega. Calentó durante al menos 20 minutos y no jugó, algo que destapó la cólera del astro portugués con su entrenador Jorge Jesús. El drama escaló hasta la Federación Portuguesa de Fútbol.

El presidente de la Federación, Pedro Proença llegó hasta Dinamarca, para resolver la situación. Tras una conversación con ambas partes, el jugador decidió marcharse de la concentración de Portugal. El capitán salió del estadio Parken de Copenhague con un auto de la selección.

Jorge Jesús tuvo una rueda de prensa incendiaría contra los medios portugueses

Jorge Jesús es un entrenador que siempre va de frente contra quien sea. Nunca se ha casado con ningún jugador y no ha tenido problemas en decirle a la cara las cosas. En ese contexto, resolvió la situación con Cristiano Ronaldo, sin embargo, la rueda de prensa motivó la salida del jugador.

Jesús en rueda de prensa señaló: "Se está diciendo tanto sobre esto en Portugal que no entiendo qué está pasando. Pero no había nada que discutir. Cristiano me dijo: Estoy aquí para que tú decidas. Si quieres que juegue, jugaré. Si no quieres que juegue, no jugaré. Si quieres que esté en las gradas, iré a las gradas".

Incluso aclaró que la suplencia en el último encuentro estaba pautada e informada: "Le dije a Cristiano que no jugaría ni en el partido contra Noruega ni en el de Dinamarca". Una situación que lo único que logra es un mal ambiente en la concentración de Portugal por su hombre más histórico.

¿Cuándo es el próximo juego de Portugal?

Portugal tendrá su tercer juego por la UEFA Nations League este próximo 1 de octubre contra Dinamarca de visitante. Un duelo que forma parte de un torneo internacional que ha ganado mucha notoriedad en los últimos años, gracias a los dos campeonatos del equipo portugués.