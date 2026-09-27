Cristiano Ronaldo en el banquillo: ¿Por qué Jorge Jesus tomó la decisión?

La selección de Portugal volverá a la acción este domingo 27 de septiembre en el marco de la UEFA Nations League y lo hará para medirse a Noruega. La gran sorpresa en la previa es la ausencia de Cristiano Ronaldo en el once titular.

La explicación no estaría lejos de otra razón a la física, el propio técnico -Jorge Jesus- admitió que el delantero de 41 años de edad no cuenta con el fondo necesario para iniciar dos partidos en tres días.

De hecho, en el partido ante Gales fue sustituido al minuto 68' y luego al ser preguntado el estratega reconoció que lo hizo por la misma razón.

“Quedaban 25 minutos y quería meter a un jugador rápido en la primera línea defensiva, capaz de presionar a los dos centrales”, dijo, para luego agregar: “Cris ya no podía hacerlo”.

Cristiano Ronaldo jugará ante Noruega

Pese a la admisión de su técnico, también se logró reconocer que el ariete portugués está en los planes de minutos para el compromiso si así lo necesita el compromiso.

La noticia, como es de esperarse, trae la sorpresa para muchos seguidores del jugador, sobre todo, por tratarse de un futbolista que acumula 146 goles en 234 partidos con la selección portuguesa.

Ahora bien, también se comprende que la edad de Cristiano Ronaldo ya no le permitiría mantener el ritmo de otros años y que su rol actual pasa más por momentos puntuales en los que pueda aportar.