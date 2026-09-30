La línea de tiempo del adiós de Cristiano Ronaldo a la selección de Portugal

La tensión acumulada en el seno de la selección absoluta de Portugal detonó de forma definitiva en Dinamarca. La decisión de Cristiano Ronaldo de abandonar la concentración del equipo antes de disputar los compromisos oficiales de la fecha FIFA marca el punto más tenso en su trayectoria internacional de más de dos décadas vistiendo la camiseta de las "Quinas".

El desencuentro entre el astro luso, el cuerpo técnico y la directiva de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) venía gestándose desde semanas atrás por diferencias sobre su volumen de minutos y su nivel de protagonismo sobre el terreno de juego.

Detalles paso a paso: La ruta del quiebre en la concentración

1. La notificación de Jorge Jesús

Durante las sesiones de entrenamiento previas al viaje del equipo de Portugal a Noruega, Jorge Jesús comunicó la planificación táctica en la que se contemplaba la suplencia del atacante para el siguiente duelo oficial, prometiéndole 30 minutos en el juego ante los noruegos. La medida, argumentada desde la gestión de cargas físicas y la búsqueda de mayor dinámica en la presión alta, no fue bien recibida por el delantero.

2. Altas tensiones en el vestuario y la sesión técnica

Tras la práctica a puerta cerrada, se produjo una discusión en el área técnica. Cristiano Ronaldo expresó abiertamente su malestar por considerar que su jerarquía e historial dentro del seleccionado exigían un trato distinto, mientras que el estratega mantuvo la postura de priorizar la estructura colectiva por encima de nombres individuales.

3. La cumbre de emergencia con la FPF

Ante el clima enrarecido en el vestuario, el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença en el hotel de concentración. La reunión de emergencia buscaba apaciguar los ánimos y convencer al capitán de aceptar un rol de revulsivo en la segunda mitad. Sin embargo, las conversaciones finalizaron sin un consenso entre las partes.

4. La salida prematura

Sin haber alcanzado un punto de encuentro, luego de la conferencia de prensa antes del partido ante Dinamarca en Copenhague y tras ausentarse del último entrenamiento con el grupo, Cristiano Ronaldo decidió recoger sus pertenencias personales y abandonar las instalaciones deportivas en su vehículo privado. Su partida se concretó sin ofrecer declaraciones a los medios de comunicación apostados a las afueras del recinto.