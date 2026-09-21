Juegos Suramericanos 2026

La Vinotinto se despide de los Juegos Suramericanos 2026

Un gol de Argentina en la última jugada del partido eliminó a Venezuela del torneo

Por

Carlos Mora
Lunes, 21 de septiembre de 2026 a las 04:14 pm
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La Vinotinto se despide de los Juegos Suramericanos 2026
Foto Cortesía - FVF

La Vinotinto Sub-20 se despide oficialmente de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 de la manera más dolorosa posible, tras sufrir un empate en el último minuto frente a la selección de Argentina que sella su eliminación prematura del torneo ODESUR.

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Los dirigidos por Juan Tolisano saltaron al terreno de juego con la convicción absoluta de sellar su boleto a las codiciadas semifinales. El planteamiento táctico dio sus frutos cuando el combinado nacional logró adelantarse en el marcador gracias a un golazo de Jesús González que encendió la ilusión de todo el banquillo criollo.

Con la ventaja parcial, el equipo manejó los tiempos y defendió la renta con dientes apretados, conteniendo los embates de una "Albiceleste" volcada al ataque en busca de la igualdad.

Balance con sabor amargo

Sin embargo, cuando el pitazo final se vislumbraba en el horizonte y la clasificación parecía un hecho consumado, una desatención defensiva en la última jugada del encuentro permitió el tanto del empate argentino, sepultando las aspiraciones tricolores sobre la hora.

La selección nacional juvenil dice adiós a la competición multideportiva dejando sensaciones encontradas y un evidente sinsabor.

La Vinotinto Sub-20 cierra su paso por tierras argentinas con un registro general de una victoria, un empate y una derrota, un rendimiento global desilusionante para las expectativas depositadas en el proceso formativo, obligando al cuerpo técnico y a los jugadores a replantear metas de cara a los próximos retos internacionales del ciclo.

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