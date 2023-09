Esto opina la prensa paraguaya sobre Guillermo Barros Schelotto

Paraguay cayó contra la selección de Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín por la segunda jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México, Canadá 2026.

Salomón Rondón fue el verdugo del elenco albirrojo gracias a una pena máxima cobrada en el descuento y le dio sus primeros puntos a la selección vinotinto, que aspira a su primera clasificación mundialista.

Después del partido, en rueda de prensa, el entrenador argentino Guillermo Barros Schelotto, estratega de la selección paraguaya, manifestaría que Venezuela "no mereció ganar" porque "no generó situaciones que causaran preocupación en Paraguay", declaraciones que no gustarían a venezolanos y paraguayos.

Desde Paraguay, el periodista Enrique Vargas Peña, emitiría su posición al respecto del extécnico de Boca Juniors, refiriéndose a él como "un p*lotudo disfrazado de director técnico que no sabe ni que la pelota es redonda". Asimismo, afirmó que Barros Schelotto estableció un "disparate" al plantear un juego defensivo contra el equipo de Fernando 'Bocha' Batista.

Venezuela generó siete oportunidades de gol, sumando aquella anotación anulada de Yangel Herrera y el penal anotado por Salomón Rondón en el 90+3'. De igual forma, disparó en once ocasiones, de las cuales tres fueron al arco.