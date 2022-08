Josef Martínez sale del banco y marca con Atlanta United (+ VIDEO)

Atlanta United y DC United se vieron las caras en un nuevo compromiso de la Major League Soccer en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. En esta ocasión, el entrenador mexicano Gonzalo Pineda dejaría en el banquillo de suplentes a una de las máximas figuras del equipo: el venezolano Josef Martínez.

Este sería un enfrentamiento bastante disputado entre los Five Stripes y los Black-and-Red, quienes igualarían sin goles al finalizar la primera parte. No obstante, el empate se rompería a solo dos minutos de iniciar el complemento: el DC United se pondría arriba en la pizarra gracias a un bombazo desde fuera del área de Ravel Robinson.

