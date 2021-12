Pamela Conti: El éxito se construye con tiempo

La Vinotinto

Samuel Aldrey

Pamela Conti, tras recuperarse del Covid-19, que la mantuvo lejos de la selección durante los dos primeros partidos del cuadrangular celebrado en Manaos, hoy tiene su último partido ante la India a las 5:00 p.m en el estadio Arena do Amazonia. En Caracas, en la presentación de José Néstor Pékerman conversó sobre lo que espera del partido, lo que viene, la derrota contra Brasil y las ideas que le agradaron del nuevo seleccionador nacional.

-Lo que viene para la Vinotinto.

Mañana (hoy) jugamos el último partido del cuadrangular contra la India. Vamos a salir a ganarlo, a mantener el balón, crear ocasiones e intentar llevarnos la victoria. Luego debemos esperar la otra fecha FIFA, en febrero, donde vamos a competir otra vez y ese es el proceso que debemos realizar previo a la Copa América que tenemos en julio donde vamos a dar el 100%.

-La derrota contra Brasil.

Es Brasil. Estamos hablando de una potencia mundial. Primero hay que respetar a este tipo de selecciones que han trabajado toda la vida que tiene jugadoras que son todas cracks. Debemos ser realistas y a veces se vende un poco de humo con la selección. Hay que analizar lo que tenemos, Venezuela hoy mismo no tiene una liga profesional y les pedimos a estas jugadoras que hagan milagros cuando es difícil.

-Su análisis del partido.

En la segunda parte estuvimos mejor que ellas. Tuvimos más llegadas, mejores sensaciones, más manejo del balón, pero está claro cuando juegas contra Brasil fallas una vez te meten dos goles. No uno, te meten dos. Entonces eso fue lo que pasó a nosotras aún nos falta experiencia, nos falta una mentalidad ganadora. Ese éxito que queremos todos se construye con tiempo y trabajo.

-Sobre José Néstor Pékerman y las ideas que comparte con el argentino.

Dos cosas. Primero: la superación de uno mismo, porque el futbolista es así. Debe superarse cada día tiene que estar preparado en pensar hoy por hoy y no en lo que pueda pasar mañana. Porque nunca se sabe lo que pueda ocurrir en el futuro. El futbolista debe estar enfocado 100% en el presente. La segunda: los procesos, el tiempo y la paciencia. Algo que aún en Venezuela no han entendido muy bien, el fútbol no es de hoy para mañana. Los resultados no se obtienen así. Digo siempre que en Italia nosotras tuvimos 20 años de espera, en España 25 años. Ahora son ambas potencias mundiales. Entonces, cuando se habla de ir a un Mundial de competir también hay que tener en cuenta que no es solo Venezuela, ¡todo el mundo quiere competir! El que trabaje mejor es el que puede llegar. Y eso se logra con tiempo y mucho trabajo.