José Néstor Pékerman tiene su objetivo claro: dejar una huella

José Néstor Pékerman desde la salida de José Peseiro ah estado en el imaginario del fanático venezolano, hoy 30 de noviembre se hizo una realidad. Después de tres años sin trabajar, Pékerman es el nuevo seleccionador de Venezuela.

Sudamérica le conoce desde la época de los 90 y luego por su paso con la selección mayor de Argentina y Colombia, como también su trabajo en la selección juvenil albiceleste con la que llegó a ganar tres copas mundiales sub-20.

Su experiencia en el mundo del fútbol es enorme. Además, tiene la virtud de haber conocido el deporte desde dentro, sintiendo y viviendo etapas que solamente se pueden atravesar como jugador profesional y luego como técnico.

Pékerman dio la sensacion en rueda de prensa de ser una persona con mucho carácter y con las ideas muy claras, al igual que su staff técnico. En conferencia de prensa, José, habló del proyecto, el camino hacia el Mundial 2026, los juveniles, su cuerpo técnico y más.

Pékerman en su presentación / Foto: David Urdaneta

La consecuencia de Pékerman en sus ideas.

"En el proyecto que fuimos preparando vamos a integrar selección adulta y juveniles. En principio, la selección mayor es el objetivo amplio y el cuerpo técnico está integrado por Patricio Camps, Leandro Cufré y Fernando Batista. A partir de enero, vamos a dar todo el staff completo de todo el esquema de trabajo para el ciclo de Venezuela en la selección masculina", declaró José

Además, demuestra que tiene la personalidad necesaria para tomar decisiones con un criterio propio, muchas veces atreviéndose con movimientos que muchos otros preferirían dejar pasar. Es una virtud a valorar en un deporte tan observado como el fútbol. Así lo plasma en sus ideas.

“Acá estamos en un momento de tristeza. Se puede pensar con anticipación qué podemos hacer para lo que se viene. Lo que puedo asegurar es que soy muy consecuente con mis ideas más allá de triunfos campeonatos o títulos. Donde estuve siempre hubo estilo, una idea, un amor por la camiseta. Acá no alcanza dar el 100% por la selección. La camiseta no tiene dueño, los nombres no superan lo que es la camiseta. Desde el primer momento eso generará un clima de competitividad que nos acerca a los que tomamos como ejemplo”, explicó.

Esa posición ahora estará expuesta constantemente ante los medios de comunicación. Al desvelar cualquier convocatoria, al decidir una alineación o en la elección del sistema de juego, con su declaratoria “la camiseta no tiene dueño”. Alí demuestra su posición hacia el trabajo.

El seleccionador dice, entonces, que no se casa con nadie. No se limita a un grupo fijo de nombres, ni favorece un rango de edades, ni se acomoda en un planteamiento. Busca a aquellos jugadores que le den rendimiento con el estilo de juego que él quiere mostrar. Si eso implica una convocatoria novedosa, no tiene problemas en dar el paso.

José Pékerman viene a la Vinotinto pensando en el porvenir / Foto: David Urdaneta

Pensar en el porvenir.

Esa personalidad que demuestra José Pékerman en cada decisión la ha ido forjando con momentos y experiencias durante su carrera. El hecho de tener unas ideas muy claras y la fidelidad a las mismas ha hecho que se gane el respeto de su entorno.

Dirigir a la selección venezolana no debe de ser tarea fácil. Llega última en la eliminatoria con las miradas siempre puestas en el técnico que nos lleve al Mundial.

Todavía más en la circunstancia del equipo, con las comparaciones respecto a una generación no muy lejana en el tiempo: Richard Páez y Rafael Dudamel.

“El proceso de Páez fue extraordinario hay que aplaudirlo. Yo he vivido todos esos ciclos cuando han sacado al fútbol venezolano del ostracismo. Iban a sacar a los chicos de la selva. La época de Arango, el ‘Zurdo’ Rojas. Hoy tenemos muchos más recursos, pero debemos usarlos. Hay que actualizarse, eso es lo que necesitamos. El compromiso es total”, dijo Pékerman.

“La proyección de futbolistas es fantástico”, añadió Pékerman a la idea anterior. Ahí está la clave que debemos aprender. En cualquier ciclo es necesario dar tiempo. Los jugadores son los primeros que desean ganar campeonatos y darle alegrías al país, por eso es muy importante que sientan el aliento de todos y del entrenador.

Hay que dejar que José Néstor Pékerman configure el equipo a su juego, sin juzgar con maldad ni criticar sin una base de respeto. El entrenador siempre pensará y hará lo mejor para el grupo. Ha demostrado con creces que es un claro ejemplo de ser fiel a una idea. A la larga, aunque pueda llevar tiempo, eso suele dar mucho éxito.

“No nos saltemos algún grado o una escala. Porque uno hace una gambeta y con eso alcanza. Así se vuelan pajaritos. En el fútbol hay que tener orden, reglas y conductas. Eso lleva al éxito. Queremos hacer algo superador que podamos entregar algo importante. Pero aquí no podemos mentir. Yo no puedo decir 'vamos a hacer campeones' o 'ya estamos en el mundial'. Esa no es mi verdad. Vamos a dejar el corazón y el alma para llevar adelante a la selección Vinotinto”, reflexionó el seleccionador.

José Néstor Pékerman es franco y tiene las ideas claras: viene a dejar huella.

José Néstor Pékerman, su cuerpo técnico y el presidente de la FVF, Jorge Giménez / Foto: David Urdaneta