Leonardo Flores: Queremos quedarnos con la estrella

Leonardo Flores Soto (Apure, 26 años) es el mediocentro que da equilibrio al sistema de Noel Sanvicente, pieza clave en el la circulación de pelota del Caracas FC. Leo espera con ansías el pitido inicial de la final de la LigaFutve entre Caracas FC y el Deportivo Táchira en el Olímpico y nos comenta que el equipo tiene en su mente una sola cosa: quedarse con la estrella

-¿Cómo está el grupo previo a la final?

Estamos en un ambiente de alegría y el sábado debemos reflejar esa felicidad. En el campo todo pasará por lo que venimos haciendo y tenemos que seguirnos fortaleciendo para llevarnos esta final. Vamos a salir a buscarlo desde el minuto uno. Queremos quedarnos con esa estrella.

-¿Hubo una charla previa con el psicólogo del club?

Conversamos con Sandro (el psicólogo del Caracas) y él siempre nos ayuda antes de los juegos. Siempre tenemos una charla con él y nos inyecta de confianza. Hoy no fue la excepción, realizamos una actividad bastante bonita de grupo para terminar de enfocarnos y estar conscientes que nos estamos jugando un título que deseamos desde el inicio del torneo.

-¿Habrá algún cambio en tu rol dentro del sistema de Noel?

Mi rol será el mismo. No cambia nada en absoluto en esta final, Noel nos ha llevado jugando así durante todo el torneo y aquí estamos en la final. Así que no se cambia nada (risas). Seguimos de la mejor manera, con Edson como mi compañero, fortaleciéndonos con el fútbol que venimos haciendo. De ahí sale todo.

-Con Castillo haz hecho una gran dupla, ¿cómo ha evolucionado esa sociedad?

Hemos tenido muchos partidos juntos y a medida que pasa el tiempo nos complementamos mejor. Sabemos que ninguno va a dejar de cubrir al otro y eso se ve en el campo. Cuando estamos juntos nos potenciamos y siempre jugamos de la mejor manera. Él es un jugador polifuncional y le admiro por su garra a la hora de ir a cortar balones. Hacemos una gran dupla y esperamos reflejar nuestro buen momento el sábado

-¿Qué te pide Noel?

Más vocación ofensiva, que no piense tanto cuando tengo la pelota sino antes de que llegue y me pide que me incorpore más cada vez que pueda.

-¿El Caracas tiene un estilo acorde al fútbol que piensa Sanvicente?

Tenemos un perfil de jugadores de contragolpe o muy físicos. Fuimos el mejor equipo del torneo y solo encajamos seis goles. Somos una generación muy joven. Todos vamos a una y lo que entrenamos con Sanvicente se refleja siempre en el campo.

-¿Cómo espera que salga el Táchira?

Cuando vinieron al Olímpico jugaron con tres en el medio, pero en los últimos partidos han modificado al doble cinco puesto para tener bastante el balón. Les gusta ir al roce, generar faltas para aprovechar la pelota parada porque tiene altura. Al mismo tiempo conocemos sus falencias y las vamos a buscar en el partido para hacerles daño.