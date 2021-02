Delegado Jesús Rodríguez: El nuevo Portuguesa esta para grandes cosas

Fútbol Venezolano

Miércoles 17| 2:45 pm





Avelino Avancín

Acarigua. Cuando se habla de Jesús Rodríguez en las filas del Portuguesa, nos referimos a uno de los personajes más emblemáticos de la organización llanera, ya que aparte de cumplir las funciones como delegado es quien lleva las estadísticas, asesora a la gerencia y esta pendiente de todos los detalles para que las cosas funcionen a la perfección. Este veterano dirigente asombra con sus datos y anécdotas cuando es requerido por periodistas de la fuente a nivel nacional.

Apodado como el “Matador”, a la hora de hablar del club siempre lo mencionan. “Siempre me han gustado los números, esto es mi vida, mi pasión. Me siento muy feliz por el alto nivel que tiene el equipo en cuanto al excelente funcionamiento en lo administrativo y deportivo. Ha llegado gente con deseos de triunfar, hay buena base, ya que Portuguesa exporta y produce fútbol por los cuatro costados. Siempre agradecido con Freddy Marín, quien fue el que me metió en este exigente oficio desde el año 2003”, afirma.

Destaca los fichajes de Luis Romero, Carlos Castro, Luis Soto, Ynmer González y Jesús “Chuto” Lugo, quienes ya han sido campeones en el balompié criollo. “Ellos más el resto de los nuevos van a enseñar cosas buenas a todos los muchachos, se respira buen ambiente y estamos para grandes cosas, porque se han estructurado un plantel muy compacto, con un entrenador como Alí Cañas que sabe mucho y un presidente como Maiker Frías que siente al club y esta bastante motivado”, finalizó diciendo el orgullo de la urbanización 24 de julio de Acarigua.