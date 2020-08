Páez: "No puede haber injerencia política en el directorio de la FVF"

Dijo que el futuro para el balompié nacional es una caja de pandora | DIARIO AS

Fútbol Venezolano

Jueves 6| 8:11 pm







El componente dirigencial (el más importante) debe entender que hay que sembrar infraestructura física"

Juan Salvador Muñoz | @juansa11baloncesto

Con motivo de la muerte de Jesús Berardinelli, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, el miércoles 5 de agosto, el exdirector técnico de La Vinotinto, Richard Páez, tuvo un contacto telefónico en el programa "Se Habla Deporte", de Meridiano TV, para conversar sobre el fallecimiento del dirigente y del lo que le espera al fútbol venezolano.

"El futuro para el balompié nacional es una caja de pandora porque aunque hay mucho horizonte de esperanza, el futbol es un componente orgánico y las dificultades y todo lo que pasa internamente tiene que mejorar", dijo de entrada a los periodistas Guillermo Arcay y Jesús López.

Acto seguido, Paéz fue preciso en decir que "lo primero que los dirigentes deben aprender es a no repetir más de dos procesos. No puede ser que un presidente de asociación o de la federación cumpla más de dos períodos. El fútbol es cambiante y se debe darle paso a nuevas generaciones. Aquí el fútbol venezolano tiene la fórmula por 30 y 40 años".

Con respecto a la pandemia por el coronavirus y un posible inicio del torneo local, el entrenador dijo que "todos los equipos en una misma ciudad puede dar mayores contagios, porque están aumentando los casos en el país". Futbolísticamente, Venezuela "necesita de una profesionalización al máximo nivel; el componente dirigencial (el más importante) debe entender que hay que sembrar infraestructura física. Eso es lo que lo hace diferente".

No da el aval

Con respecto a una posible postulación para ocupar la dirigencia de la FVF, señaló que "no han cambiado las condiciones de que me fui, tengo autoridad moral para reclamar por lo que está pasando. No le doy aval por una conducta que hacen elecciones fraudulentas. Tampoco doy el aval de la intromisión de la política. Ahora se dan cuenta que el ministro está metido en la Federación. Lo que comenzó mal, terminó mal".

Finalmente, el exseleccionador resaltó que "tiene que cambiar los estatutos. No puede haber ingerencia política en el directorio de la FVF. Debe crearse un registro de todos los clubes amateur y cambiar los estatutos electorales". Páez renunció a su candidatura a la FVF en 2017.