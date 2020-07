Propuesta no oficial para la reanudación del Futve

Fútbol Venezolano

Viernes 24| 2:57 pm





Daniel Abreu | @dandjabreu

La propuesta para organizar un nuevo torneo de Futve hizo pública este viernes y está a la espera de autorización de la Comisión Presidencial.

El reinicio de la competición estaría pautado para finales de agosto y se dividiría en tres grupos, cada una con una sede única en donde los clubes estarán concentrados durante esta primera fase.

Los equipos jugaran dos veces contra los demás clubes de su grupo, en los que al final se definirán diez clasificados con los mejores puntajes.

PRIMERA FASE

Grupo A – Centro Oriental

Esta tendría como sede la Ciudad de Caracas y como segunda opción estarían las sedes de Bolívar y Monagas. Participarán 7 equipos que disputarán 12 jornadas cada uno. Clasificarán los primeros 4.

Clubes que la conforman:

Metropolitanos F.C

Atlético Venezuela

Mineros de Guayana

Lala F.C

Monagas S.C

Caracas F.C

Deportivo la Guaira

Grupo B - Centro Occidental

La sede será Carabobo. Participarán 6 equipos que disputaran 10 jornadas cada uno. Clasifican los primeros 3.

Clubes que la conforman:

Club Deportivo Lara

Carabobo Futbol Club

Academia de Puerto Cabello

Gran Valencia-Maracay

Aragua Futbol Club

Yaracuyanos Futbol Club

Grupo C – Occidental

Se jugará en Barinas. Participarán 6 equipos que disputaran 10 jornadas cada uno. Clasifican los primeros 3.

Clubes que la conforman:

Estudiantes de Mérida

A.C Zamora Futbol Club

Deportivo Táchira

Trujillanos Futbol Club

Portuguesa Futbol Club

Zulia Futbol Club

SEGUNDA FASE

Se realizara un sorteo para la conformación de dos grupos de 5 equipos el cual disputaran partidos a una vuelta en una sede a definir.

El campeón de cada grupo jugara la final absoluta y aseguraran cupo a la fase de grupos de la copa libertadores 2021.

Los dos segundos de cada grupo jugaran un partido para definir a que fase de grupo clasificaran el ganador va a la fase II Y el perdedor ira a la fase I.

Los dos terceros de grupos clasificaran a la copa suramericana 2021 y jugaran un partido para definir Venezuela I Venezuela II en copa.

Los dos cuartos de cada grupo clasificaran a la copa suramericana 2021 y jugaran un partido de desempate para definir Venezuela III y Venezuela IV.

La fecha de inicio de la segunda fase del torneo será el sábado 24/10/2020 elaborado el sorteo y definidas las sedes elaborara el respectivo calendario.

NORMAS SOLICITADAS PARA EL TORNEO

No se permitirán nuevos registro de jugadores solo se permitirá nuevos registros a jugadores cuyos contratos hallan vencido en la mitad del semestre y tenga el finiquito y aval de su club para inscribirse en otro, también se permitirá la inscripción de jugadores que pertenezcan a la serie elite de cada club y el mismo considere inscribirlo en su plantel profesional, por último se permitirá registrar jugadores cuyo prestamos hallan vencido en el primer semestre del año y que se encuentren en el país en caso de encontrarse fuera no podrá ser inscrito ya que el lapso de tiempo para cumplir los protocolos establecidos no serán suficiente para retornar a las actividades.

Todo club deberá presentar una la lista de buena fe de 30 jugadores haciendo excepción para los clubes estudiantes de Mérida y caracas futbol club el cual se permitirá registrar una lista con 35 jugadores debido a su participación en la copa libertadores esta lista deberá estar conformada por la nómina registrada en el sistema Comet y deberá incluir los jugadores de la norma.

El descenso será para un solo equipo y se tomara al equipo que menor promedio obtenga de una la tabla donde se dividirá los puntos conseguidos entre los partidos jugados.

Cada club que desea participar deberá manifestar su voluntad en una carta de conformidad y compromiso dirigida a la liga FUTVE y la federación venezolana de futbol donde acepta los términos establecidos.