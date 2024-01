¿Y Negreira? Presidente del Barcelona asegura que el Real Madrid compra árbitros (+Video)

El máximo directivo del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, sigue sin poder creerse las decisiones arbitrales del partido entre Real Madrid y Almería por la jornada número 21 de la Liga EA Sports 203-2024.

El día de ayer, en la Gran Gala del Deporte de Mundo deportivo, el presidente del club catalán dio varias declaraciones para mostrar su descontento ante la situación, dejando frases como "fue una vergüenza" o "no recortamos puntos por el arbitraje".

Ahora bien, el ejecutivo azulgrana no para de criticar a los árbitros que dirigieron el compromiso del Madrid el pasado fin de semana y aseguró para el periódico español que los dirigidos por Carlo Ancelotti han sido beneficiados en varios encuentros de la liga, "No se puede adulterar la competición más con decisiones como las del domingo pasado en el Bernabéu. Nosotros llevamos analizando el tema y ya son una serie de puntos que ha conseguido nuestro rival beneficiándose de decisiones arbitrales. Ahora bien, también tengo que decir que nosotros estamos acostumbrados a esto, ¿eh? Ya de siempre luchamos contra los elementos, que sabemos cuáles son".

En cuanto a las acciones que indignaron al mandatario de 61 años, hizo énfasis en el mediocampista inglés, Jude Bellingham, explicando que el fichaje estrella del equipo blanco engañó al principal, "Veo que Bellingham agarra de la camiseta al jugador contrario. Hay un detalle que para los que hemos jugado al fútbol creo que esto es ilustrativo: cuando Bellingham está en el suelo mira así de reojo al árbitro, como diciendo "a ver si lo he engañado o no lo he engañado".

Sin dudas, todas estas palabras sorprenden bastante, debido a que actualmente, la Justicia de España se encuentra investigando al conjunto culé por los sorpresivos pagos al ex vicepresidente de los árbitros, José María Negreira, caso que de sentenciarse culpable sería el mayor escándalo de la historia del fútbol español. A pesar de esto, Laporta no quiere hablar más sobre este asunto hasta que se resuelva el juicio.

Laporta contactó a la Federación de España

Por otro lado, el presidente catalán, confesó que habló con la Federación Española para que intervinieran en esta situación cuanto antes, "Me ha dicho que piensa tomar cartas en el asunto. También me ha dicho que los árbitros no se sienten presionados, me ha querido tranquilizar en este sentido. Estamos viendo unas situaciones que nos están preocupando mucho y que de seguir así, será muy difícil que consigamos los objetivos", asimismo, manifestó que "pienso alzar la voz en este caso porque veo una injusticia y al ver esta injusticia la denunciamos y queremos que los que tienen la responsabilidad de solucionar este tema tomen decisiones para corregirlo".