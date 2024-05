¡Rumbo a la final! Así quedó la jornada de la Europa League y Conference League

La temporada 2023-2024 está llegando a su fin y todos los equipos presentes en las últimas instancias de Champions League, Europa League y Conference League quieren terminar el curso levantando su respectivo trofeo.

Todas las miradas están puestas en la Liga de Campeones, donde equipos como Real Madrid, Bayern Múnich, París Saint-Germain y Borussia Dortmund buscan quedarse con la "Orejona" el próximo sábado 1 de junio, en el Estadio de Wembley.

Sin embargo, las eliminatorias de los otros campeonatos UEFA también existe una gran paridad. Por el lado de la Europa League, se disputaron la ida de las semifinales entre Roma vs Bayer Leverkusen y Marsella vs Atalanta; mientras que, en la Conference, los cruces fueron entre Fiorentina vs Club Brujas y Aston Villa vs Olympiacos.

Europa League

En el partido de la Roma contra Bayer, los de Xabi Alonso aumentaron su increíble invicto a 47 partidos sin conocer la derrota, tras vencer al equipo italiano por un resultado final de dos goles a cero. Por otro lado, el juego del Marsella y Atalanta acabó en empate a uno. La vuelta será el próximo jueves 9 de mayo en el Gewiss Stadium.

Conference League

Ahora bien, en la tercera competición de la UEFA la Fiorentina derrotó al Club Brujas por un marcador de tres goles a dos, en un partido que terminó con la expulsión de Raphael Onyedika (doble amarilla) para el equipo belga.

Y por último, la sorpresa de la jornada es la victoria del Olympiacos como visitante ante el Aston Villa por cuatro goles a dos; dejando boquiabiertos a todos los aficionados de los villanos, quienes están obligados a remontar el juego en la vuelta.