¡Quieren cambios! El Real Madrid asegura a su primer fichaje

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La planificación deportiva en Valdebebas no se detiene, y la primera gran noticia para la próxima temporada ya tiene nombre propio: Nico Paz.

Tras una etapa de crecimiento explosivo en el fútbol italiano, el club blanco ha decidido recuperar a una de sus promesas más brillantes, ejerciendo la cláusula de recompra que mantenía sobre el jugador.

Aunque la directiva tiene de margen hasta el 30 de mayo para formalizar el trámite, la decisión es firme y ya ha sido comunicada. El nivel exhibido por el canterano en una de las ligas más exigentes del mundo ha despejado cualquier duda sobre su capacidad para vestir de nuevo la camiseta merengue.

Año de consagración en la élite

El paso de Nico Paz por Italia ha sido mucho más que una simple cesión o traspaso con opción de vuelta; ha sido su doctorado como futbolista profesional. Sus números hablan de un jugador que ha madurado a pasos agigantados:

Ha sido una pieza fija en el esquema del Como FC, acumulando 37 apariciones entre la liga y el torneo de copa. Hasta el momento ha aportado 13 anotaciones y ocho asistencias.

Su capacidad para generar juego y su llegada al área lo han convertido en uno de los mediocampistas más determinantes del campeonato, y sin dudas, será una de las estrellas a seguir en el Mundial de 2026.

Negociación fluida

El regreso del internacional argentino se produce en el mejor escenario posible. La excelente sintonía entre la cúpula madrileña y los dirigentes del club italiano ha permitido que la operación se concrete de forma sencilla, sin las fricciones que suelen acompañar a estos movimientos de mercado.

Con este fichaje, el Real Madrid refuerza su plantilla con un futbolista que ya conoce la casa, pero que vuelve con el rodaje y la jerarquía de una estrella emergente. El Bernabéu se prepara para recibir de nuevo a un talento que promete ser fundamental en el futuro inmediato del club.