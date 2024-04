PSG pierde la oportunidad de ser campeón y pone su mirada en la Champions (+Video)

El París Saint-Germain tuvo la oportunidad de consagrarse campeón de la Ligue 1 si derrotaba como local al Le Hevre por la jornada 31 del campeonato francés, para así, enfocarse plenamente en las semifinales de la UEFA Champions League contra Borussia Dortmund.

Sin embargo, el combinado parisino mostró un rendimiento muy bajo en la primera parte, marchándose al vestuario con un marcador parcial de dos goles a uno. En el segundo tiempo, no cambió mucho la dinámica y el Le Hevre aumentó su ventaja a tres goles por uno, provocando que la hinchada presente en el Parque de los Príncipes empezará a pitar al equipo.

Ante esto, los dirigidos por Luis Enrique reaccionaron y consiguieron igualar el partido en el minuto 95, gracias al tanto de Gonzalo Ramos. No obstante, la igualdad llegó muy tarde y el árbitro principal pitó el final del encuentro. De esta forma, el PSG deberá esperar que el Mónaco no gane ante el Olympique de Lyon para quedar campeón, de no hacerlo, deberá esperar a la próxima jornada para quedarse con el campeonato.

La mirada en la Champions

A pesar de ello, el equipo francés debe dejar atrás este tropiezo y preparar el partido de ida de la Champions, con el objetivo de tomar ventaja en la eliminatoria y clasificar a la gran final de torneo, celebrado en Wembley.

La última vez que el PSG llegó a una final de la Liga de Campeones fue en la temporada 2019-2020, cuando perdieron por la mínima contra el Bayern Múnich, escuadra que también buscará estar presente en el juego definitorio, por lo que, se podría repetir dicha final.