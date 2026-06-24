¡Presentado! Delantero venezolano cambia de equipo en Europa

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El fútbol venezolano sigue consolidando su presencia en el mercado europeo. El delantero de 22 años, Carlos Paraco, ha oficializado su incorporación al FC Kharkiv, equipo de la Primera División de Ucrania, tras alcanzar un acuerdo contractual por las próximas tres temporadas, con opción a una cuarta.

Este movimiento marca un nuevo capítulo en la carrera del atacante, quien viene de cerrar una destacada campaña en las filas del Kryvbas FC. En total registró ocho goles y tres asistencias, números que avalan su crecimiento constante y su capacidad de resolución en el área rival.

Su salida se suma al reajuste que ha experimentado la legión venezolana en el Kryvbas FC en las últimas semanas. El club ha visto partir a otras figuras clave como Carlos Rojas, quien retornó al Deportivo La Guaira tras finalizar su periodo de cesión, y Gleiker Mendoza, cuyo destacado desempeño le valió un traspaso al Shakhtar Donetsk.

Nuevo desafío en Ucrania

Para Carlos Paraco, esta etapa en el FC Kharkiv representa una oportunidad de oro para consolidarse en el fútbol de máxima categoría en Ucrania. El delantero llega con el objetivo claro de superar sus registros goleadores anteriores y seguir demostrando su evolución frente a defensas del "Viejo Continente".

La idea es mantener la regularidad y el impacto goleador necesario para captar la atención del cuerpo técnico de la Vinotinto, encabezado por Oswaldo Vizcarrondo, aspirando a vestir la camiseta nacional en los próximos ciclos competitivos.

Con este fichaje, ratifica el buen momento de la exportación de talento joven venezolano, que continúa ganándose un espacio en ligas europeas competitivas gracias a su disciplina y talento en el terreno de juego.