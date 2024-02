¡Lo tiene medido! El Cholo Simeone consigue ser la "Bestia Negra" de Carlo Ancelotti (+Datos)

El derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético ha sido siempre uno de los duelos más parejos y competidos de la Liga Española, algo que demuestran en cada temporada e incluso viéndose las caras en competiciones europeas como la Champions League.

Ahora bien, esta campaña ambos equipos les tocó enfrentarse en cuatro ocasiones y sin dudas, la balanza es para los rojiblancos, tras haber ganados dos partidos, empatado uno y perdido uno; además, pueden presumir de ser el único equipo que ha derrotado a la "Casa Blanca" en este curso (4-2 en la Copa del Rey y 3-1 en la Liga EA Sports)

Por otro lado, con el reciente empate 1-1 en la jornada número 23 del campeonato liguero, el entrenador Diego Simeone, volvió a ganarle la partida a Carlo Ancelotti, quien a lo largo de los 22 derbis donde se cruzó con el argentino, consiguió una racha de ocho victorias, seis empates y ocho derrotas, estadística que muestra la enorme paridad entre los dos.

Cabe destacar, que tras esta visita del "Cholo" al Santiago Bernabéu por el campeonato doméstico acumula cuatro juegos perdidos, tres ganados y cinco igualadas, con un total de ocho goles a favor y doce en contra.

Es importante acatar, que al menos por este curso, ya no hay compromisos programados entre Madrid y Atlético; sin embargo, aún queda un torneo donde se podrían enfrentar y no es otro, que la Liga de Campeones 2023-2024, ahí estarán disputando los octavos de final (Inter Milán vs Atlético; Leipzig vs Real Madrid) y de obtener la clasificación a la siguiente ronda, hay muchas posibilidades de que vuelvan a jugar el derbi durante los próximos meses, si el sorteo así lo decide.