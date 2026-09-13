LaLiga: El Valencia despide a su entrenador y director deportivo tras la crisis

La paciencia se ha agotado en la capital del Turia tras un inicio de campaña que raya en la pesadilla. Ante la insostenible deriva deportiva en el arranque de LaLiga, la directiva del Valencia CF ha anunciado un despido masivo en la cúpula y el banquillo.

A través de un comunicado, confirmaron la salida del técnico Carlos Corberán y del CEO de Fútbol, Ron Gourlay, sacudiendo los cimientos de la institución en este mes de septiembre de 2026.

La decisión llega como consecuencia directa de una crisis de resultados sin paliativos. El conjunto "che" se encuentra anclado en la última posición de la tabla, cosechando apenas un punto de quince posibles en cinco partidos disputados.

Los registros ofensivos y defensivos exponen la gravedad del momento: diez goles encajados y un solitario tanto a favor, cifras que reflejan una fragilidad preocupante sobre el césped.

El fantasma del descenso

La apuesta realizada en verano por Ron Gourlay, quien extendió el contrato de Corberán hasta 2028 a pesar de que este expiraba en 2027, asumiendo un riesgo considerable, terminó por derrumbarse ante la cruda realidad del terreno de juego.

El descontento en la grada de Mestalla es absoluto. Los hinchas valencianistas viven con auténtico pánico la posibilidad real de ver a su histórico equipo descender de categoría en la presente temporada, exigiendo respuestas inmediatas a una gestión institucional que acumula demasiados años en la cuerda floja.

El Valencia CF informó que anunciará "próximamente la nueva estructura del área de fútbol y la configuración del próximo proyecto deportivo", en un intento desesperado por enderezar el rumbo, calmar los ánimos de la afición y devolver al club a la senda competitiva que exige su historia.