¡Julián no irá al Barcelona! El Atlético de Madrid se mantiene firme en su decisión

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Una vez cerrado de manera oficial el mercado de fichajes, las repercusiones y los ecos de las negociaciones frustradas continúan generando turbulencias en la capital española.

En esta ocasión, el delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, ha querido cortar de raíz cualquier especulación futura al manifestarse de manera contundente sobre la situación del delantero argentino Julián Álvarez y su posible vinculación con el FC Barcelona en los próximos mercados de pases.

Sin dejar margen a la duda ni a interpretaciones ambiguas, el dirigente de la entidad colchonera fue tajante al referirse a la relación institucional y deportiva respecto al futuro inmediato del atacante albiceleste: "Estando yo como CEO, no va a ser transferido al Barcelona, con toda seguridad".

Con estas declaraciones, el club rojiblanco busca blindar su proyecto deportivo y trazar una línea roja inquebrantable tras semanas de intensos rumores que mantuvieron en vilo a la afición durante todo el verano.

Camino cuesta arriba con la afición

El culebrón protagonizado por la "Araña" en este periodo de fichajes culminó con su permanencia en el plantel dirigido por Diego Simeone; sin embargo, el desgaste generado durante el proceso ha dejado secuelas en el entorno del Metropolitano.

Tras los coqueteos con la entidad azulgrana, el punta argentino ha recibido múltiples críticas por sectores de la hinchada colchonera, que no ocultaron su malestar.

De este modo, se avizora una temporada sumamente exigente y larga para Julián Álvarez, quien tendrá que responder sobre el terreno de juego y asumir el reto de ganarse nuevamente el cariño de una grada que se mantiene dolida tras los acontecimientos del verano.