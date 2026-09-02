Fútbol Internacional

Mira a las estrellas que siguen sin equipo tras el cierre del mercado

Aún hay muchos jugadores de renombre como agentes libres que buscan un nuevo club

Por

Carlos Mora
Miércoles, 02 de septiembre de 2026 a las 10:21 am
Mira a las estrellas que siguen sin equipo tras el cierre del mercado
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Con el cierre oficial del mercado de fichajes en la gran mayoría de las ligas del planeta, el tablero del fútbol internacional deja una estampa inusual.

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Varios futbolistas de jerarquía mundial, con trayectorias colmadas de títulos en la élite europea y citas orbitales, se mantienen actualmente sin equipo, buscando un nuevo destino que les permita continuar prolongando sus respectivas carreras profesionales.

Una lista plagada de estrellas

Una vez consumada la ventana de incorporaciones, los despachos y agencias de representación miran con atención hacia la cotizada vitrina de los agentes libres. Entre los nombres más destacados que figuran en esta condición se encuentran auténticos referentes históricos como:

  • Sergio Ramos

  • Paul Pogba

  • Dani Carvajal

  • Karim Benzema

  • Riyad Mahrez

  • Raheem Sterling

  • Philippe Coutinho

  • David Alaba

  • Mauro Icardi

  • Marcelo Brozović

Si bien la gran mayoría de estos estandartes se encuentra ya en la recta final de sus respectivas trayectorias deportivas, su cartel competitivo sigue intacto.

Lejos de pensar en el retiro, los futbolistas aguardan por la oportunidad ideal de vincularse a un proyecto deportivo donde puedan sentirse importantes, garantizando un rendimiento diferencial y aportando un caudal de liderazgo, jerarquía y experiencia internacional en los momentos clave de la temporada.

Con la libertad de negociar en cualquier momento, el mercado de agentes libres promete seguir dando sorpresas en las próximas semanas.

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