Mira a las estrellas que siguen sin equipo tras el cierre del mercado

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Con el cierre oficial del mercado de fichajes en la gran mayoría de las ligas del planeta, el tablero del fútbol internacional deja una estampa inusual.

Varios futbolistas de jerarquía mundial, con trayectorias colmadas de títulos en la élite europea y citas orbitales, se mantienen actualmente sin equipo, buscando un nuevo destino que les permita continuar prolongando sus respectivas carreras profesionales.

Una lista plagada de estrellas

Una vez consumada la ventana de incorporaciones, los despachos y agencias de representación miran con atención hacia la cotizada vitrina de los agentes libres. Entre los nombres más destacados que figuran en esta condición se encuentran auténticos referentes históricos como:

Sergio Ramos

Paul Pogba

Dani Carvajal

Karim Benzema

Riyad Mahrez

Raheem Sterling

Philippe Coutinho

David Alaba

Mauro Icardi

Marcelo Brozović

Si bien la gran mayoría de estos estandartes se encuentra ya en la recta final de sus respectivas trayectorias deportivas, su cartel competitivo sigue intacto.

Lejos de pensar en el retiro, los futbolistas aguardan por la oportunidad ideal de vincularse a un proyecto deportivo donde puedan sentirse importantes, garantizando un rendimiento diferencial y aportando un caudal de liderazgo, jerarquía y experiencia internacional en los momentos clave de la temporada.

Con la libertad de negociar en cualquier momento, el mercado de agentes libres promete seguir dando sorpresas en las próximas semanas.