James Rodríguez rompe el silencio y habla sobre su situación con Zidane

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En su reciente documental estrenado en la plataforma Netflix, James Rodríguez ha decidido abrirse como nunca antes sobre los capítulos más complejos de su carrera profesional.

El talentoso mediocampista colombiano, quien siempre se caracterizó por su discreción, abordó de manera frontal la etapa que marcó un antes y un después en su trayectoria: su paso por el Real Madrid bajo el mando de Zinedine Zidane.

"¿Qué más tengo que hacer?"

Uno de los puntos álgidos de la producción es la honestidad con la que el jugador relata la disparidad entre su esfuerzo en los entrenamientos y las decisiones técnicas del francés.

James no ocultó la impotencia que sentía al ver su nivel reflejado en el campo y no obtener la recompensa de la titularidad en los encuentros decisivos.

"Con Zidane entrenaba bien. Cuando yo jugaba, hacía las cosas bien. Jugaba partidazos. Hacía goles, asistencias. Y cuando venían los partidos, digamos ‘importantes’, no estaba de titular. Entonces me frustraba y decía ‘¿qué más hago?", confesó.

La gestión de Zidane

James también abordó el papel de la prensa y cómo el escrutinio mediático influyó en la percepción de su relación con el técnico. Según el jugador, el seguimiento constante de las cámaras hacia su actitud en el banquillo fue un factor determinante para crear una narrativa externa negativa.

"En los periódicos todo eran críticas, porque me enfocaban al banco con la cara de molesto… Eso creó un ambiente tóxico, desde el principio, él tenía sus 12 o 13 jugadores. Yo creo que escogió una base", afirmó.

A pesar de la evidente desilusión por la falta de minutos en momentos clave, el mediocampista fue claro al desmentir un conflicto personal directo con el estratega: "Nunca tuve un problema con él, personal. Solo que yo quería jugar, y pues, es respetable, porque él pudo ganar títulos".

Con estas declaraciones, James Rodríguez cierra un ciclo de especulaciones, dejando claro que su malestar no era producto de una mala relación, sino de la ambición deportiva de un jugador que siempre buscó ser protagonista en el Real Madrid.