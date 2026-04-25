Delantero Vinotinto se irá de Portugal y este equipo brasileño toca su puerta

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El mercado de fichajes de verano comienza a calentar motores y uno de los nombres que promete protagonismo es el de Alejandro Marqués. El espigado delantero venezolano, cuya etapa en la Liga de Portugal parece haber llegado a su fin, quedará en libertad de acción el próximo mes de junio tras decidir no renovar su contrato con el Estoril Praia.

La decisión llega tras una campaña 2025/2026 marcada por la irregularidad. A diferencia del curso anterior, donde Marqués fue una de las revelaciones del torneo luso, en la actual campaña sus registros se han visto mermados: acumula cinco goles en 25 partidos disputados.

Esta falta de continuidad y la necesidad de un nuevo aire han llevado al ex canterano del FC Barcelona y Juventus a buscar nuevos retos fuera de territorio portugués.

Viejo pretendiente vuelve a escena

Con la carta de libertad bajo el brazo, el futuro de Marqués apunta hacia Sudamérica, específicamente hacia el Brasileirão. Según diversos reportes, el Gremio de Porto Alegre ha reactivado su interés por el ariete Vinotinto.

No es la primera vez que su nombre suena en los pasillos del Arena do Grêmio; en ventanas de transferencias anteriores, el club "Gaúcho" ya había sondeado su situación, pero las altas pretensiones del Estoril en aquel momento frenaron la operación.

Ahora, con el jugador como agente libre, el camino parece despejado para que el equipo tricolor refuerce su ofensiva con la potencia y el juego aéreo del venezolano.

Cambio estratégico para la Selección

Para Alejandro Marqués, recalar en una liga de la exigencia y vitrina del fútbol brasileño podría ser el impulso necesario para recuperar su mejor versión goleadora.

Además, mantenerse en el radar competitivo de Sudamérica le permitiría estar mucho más cerca del cuerpo técnico de la Vinotinto, especialmente en un año donde la continuidad es clave para asegurar un puesto en las convocatorias.

Lo cierto es que el futuro del delantero de 25 años está lejos de Portugal y muy cerca de un nuevo desafío en el gigante del sur.