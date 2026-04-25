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Mira el top 10 de los Vinotintos con más goles en las ligas de Europa

A lo largo de la historia, diversos venezolanos han logrado marcar importantes registros en las ligas europeas

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Carlos Mora
Sabado, 25 de abril de 2026 a las 04:03 pm
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El fútbol venezolano vive un momento estadístico sin precedentes en el "Viejo Continente". La temporada 2025-2026 de Jesús Ramírez en la liga de Portugal es, numéricamente, una de las tres mejores actuaciones individuales de un atacante criollo en la máxima categoría de cualquier liga europea.

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Al alcanzar los 16 goles en la presente campaña, "Chucho" se ha sentado en la mesa de los grandes referentes históricos de la Selección Nacional, igualando un récord de goles en liga que se ha mantenido vigente durante años.

El "Club de los 16"

Hasta hace unos días, solo dos jugadores ostentaban el récord de más goles anotados en una sola temporada de liga (Primera División) en Europa. Hoy, Jesús Ramírez reclama su lugar en ese podio.

El primero en lograrlo fue Christian Santos con el NEC Nijmegen en la Eredivisie de los Países Bajos en la temporada 2015/16. Años después, en la campaña 2020/21, Eric Ramírez con el DAC Dunajská Streda de Eslovaquia, igualó a su compatriota.

Ahora, tras su gol ante Tondela, "Chucho" alcanza dicha cifra y lo más impresionante es que todavía tiene margen para superarlos (faltan tres partidos para finalizar el torneo liguero) y quedar como líder absoluto en solitario con 17 o más dianas.

Christian Santos con el NEC Nijmegen

Superando a leyendas y referentes

Para entender la magnitud de lo hecho por el delantero del Nacional, basta con mirar a quiénes ha dejado atrás en este ranking. Ni siquiera el máximo goleador histórico de la Vinotinto, Salomón Rondón, logró superar los 14 goles en una sola liga (lo hizo con el Málaga en España).

Incluso figuras como Juan Arango, Miku Fedor o el propio Jhonder Cádiz (quien tuvo un 2024 brillante con Famalicão), se quedaron un escalón por debajo de la producción que hoy presume el nativo de Tovar.

Es curioso resaltar que de los 10 mejores registros goleadores, tres han ocurrido en Portugal, consolidando a la liga lusa como el destino ideal para los finalizadores criollas.

Salomón Rondón con el Málaga

Así queda el top 10 Vinotinto

Nombre Goles Equipo Liga
Jesús Ramírez 16 goles CD Nacional Liga Portugal 2025/26
Eric Ramírez 16 goles DAC Dunajská Streda Liga de Eslovaquia 2020/21
Christian Santos 16 goles NEC Nijmegen Eredivisie 2015/16
Jhonder Cádiz 15 goles FC Famalicão Liga Portugal 2023/24
Salomón Rondón 14 goles Málaga CF Liga Española 2010/11
Salomón Rondón 13 goles Zenit Liga de Rusia 2014/15
Juan Arango 12 goles RCD Mallorca Liga Española 2007/08
Nicolás "Miku" Fedor 12 goles Getafe CF Liga Española 2011/12
Mario Rondón 12 goles CD Nacional Liga Portugal 2013/14
Salomón Rondón 11 goles Newcastle United Premier League 2018/19

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