De serio a sonriente: el sorprendente cambio de Julián Álvarez en el Atleti

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Una imagen puede decir mucho y eso es precisamente lo que ha ocurrido con Julián Álvarez. La fotografía oficial del delantero argentino con el Atlético de Madrid llamó rápidamente la atención en redes sociales por el notable contraste con su imagen de la temporada pasada.

De aquella sonrisa amplia pasó a mostrar un rostro mucho más serio, una transformación que llega después de varias semanas complicadas por su frustrada salida del club y los abucheos recibidos por parte de la afición rojiblanca.

La nueva sesión fotográfica para la Champions League volvió a generar comentarios entre los seguidores, al punto de que algunos usuarios llegaron a pensar inicialmente que las imágenes podían haber sido creadas mediante Inteligencia Artificial. Sin embargo, las fotografías son reales y reflejan una etapa diferente para el atacante de Calchín, quien poco a poco parece estar mostrando un comportamiento distinto al de hace algunas semanas, cuando su situación dentro del equipo estaba rodeada de incertidumbre.

Julián Álvarez vuelve a sonreír

Un ejemplo de ese cambio ocurrió el pasado sábado, después de la dura derrota del Atlético en San Mamés. Álvarez se acercó junto al resto de sus compañeros para saludar y agradecer el apoyo de los cientos de aficionados rojiblancos que viajaron hasta Bilbao. Aunque la relación todavía está lejos de ser completamente reconciliada, ya que el argentino volvió a recibir algunos pitos y abucheos durante el encuentro, su actitud ha comenzado a cambiar y también se ha reflejado en los entrenamientos.

En la sesión posterior al partido, en la que participaron todos los jugadores salvo el lesionado Alexander Sørloth, Julián se mostró especialmente activo y participativo durante el partidillo dirigido por Diego Simeone. El delantero se ofreció constantemente, bajó a recibir el balón y terminó marcando un gran gol, según informó AS.

Además, recibió gritos de ánimo, especialmente de Gabi, segundo entrenador rojiblanco. Después de un período marcado por la tensión, Álvarez parece decidido a recuperar su mejor versión y volver a ganarse el respaldo de la afición del Atlético.