Dani Olmo lanzó fuerte dardo al Atlético de Madrid por cerrar la salida de Julián Álvarez

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El nombre de Julián Álvarez sigue dando de qué hablar, pese a que terminó el mercado de fichajes para el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. El argentino soñaba con vestir los colores azulgranas y la negativa colchonera evitó ese desenlace, al punto que el propio Dani Olmo se atrevió a dar su punto de vista.

El futbolista blaugrana participó en el homenaje que recibió en Terrassa, tras proclamarse campeón del mundo con España, y fue el lugar en el que fue consultado por la postura férrea rojiblanca al traspaso del argentino.

El mediapunta del cuadro catalán se mostró sorprendido por el camino tomado por el Atlético con un jugador que manifestó públicamente y en privado su deseo de salir de la institución en esta campaña.

La crítica de Dani Olmo al Atlético por Julián Álvarez

El campeón del mundo lanzó un dardo al equipo madrileño por haber cerrado la puerta de todas las maneras a la opción de que el delantero pudiera cambiar de aires, tal como lo quería.

“No, no lo entiendo. Al final, todos tenemos nuestros sueños y Julián tenía el suyo. Ha luchado por él y no ha podido ser. No pasa nada, la vida sigue…”, dijo.

Unas palabras que señalan directamente al club colchonero y al dirigente que públicamente frenó esa posibilidad, el CEO, Miguel Ángel Marín, quien en múltiples oportunidades admitió estar abierto a la venta del argentino siempre y cuando no tuviera como destino al Barcelona.

Lo cierto es que Julián Álvarez permanecerá en el Atlético de Madrid y el FC Barcelona cerró su mercado de fichajes con la incorporación del atacante Gabriel Jesús, procedente del Arsenal.