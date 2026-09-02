Las promesas del fútbol se la juegan: Así se vivirá la Jornada 4 del Mundial Juvenil

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El Mundial de Clubes Juvenil entra en su fase decisiva de la fase de grupos. Este 03 de septiembre viviremos una vibrante Jornada 4, donde las promesas de la cantera internacional saldrán al terreno de juego a buscar la clasificación para las instancias finales.

Si no te quieres perder ningún detalle de estos apasionantes duelos, a continuación, te presentamos la agenda completa de encuentros, sedes y horarios de un día cargado de fútbol y emoción.

Calendario de Partidos de la Jornada 4

Todos los encuentros se jugarán simultáneamente a las 8 p.m., convirtiendo la jornada en una noche decisiva para el futuro del torneo:

1. Real Madrid vs. Athletico Paranaense

Sede: Lucena (Estadio Ciudad de Lucena)

Lucena (Estadio Ciudad de Lucena) Lo destacado: Uno de los platillos fuertes de la jornada. Las promesas del club español miden sus fuerzas contra la garra y la técnica del equipo brasileño.

2. Sporting CP vs. Dinamo Zagreb

Sede: Puente Genil (Campo Manuel Polinario)

Puente Genil (Campo Manuel Polinario) Lo destacado: Duelo de dos de las canteras más prolíficas de Europa. Tanto los portugueses como los croatas son reconocidos por formar talento de clase mundial, por lo que el espectáculo táctico y técnico en Puente Genil está garantizado.

3. Racing Club vs. Real Sociedad

Sede: Villanueva de Córdoba (Campo Municipal Bartolomé Carmona Díaz «Carmonilla»)

Villanueva de Córdoba (Campo Municipal Bartolomé Carmona Díaz «Carmonilla») Lo destacado: Un cruce entre el temperamento sudamericano de los argentinos y la estructura metódica de los reales.

4. Málaga C.F. vs. São Paulo FC

Sede: Cabra (María Dolores Jiménez Guardeño)

Cabra (María Dolores Jiménez Guardeño) Lo destacado: El Málaga se enfrenta a un peso pesado del fútbol formativo sudamericano como el grande brasilero. Un duelo donde la intensidad no se negociará desde el primer minuto.

5. Wolfsburgo vs. Real Betis

Sede: Palma del Río

Palma del Río Lo destacado: El “Sergio León” acoge un choque decisivo para el cuadro bético, que buscará imponer su estilo de juego ofensivo frente a un rival físico y exigente.

6. Córdoba C.F. vs. Bayer 04 Leverkusen

Sede: Pozoblanco (Campo de Fútbol de Pozoblanco)

Pozoblanco (Campo de Fútbol de Pozoblanco) Lo destacado: La emoción del fútbol alemán llega a Pozoblanco con un duelo cargado de vértigo y velocidad contra los locales, para que la afición global no se pierda ni un solo minuto.

El Plan Perfecto para Disfrutar del Fútbol en Familia

El fútbol juvenil no solo es una vitrina para los talentos del mañana, sino también una oportunidad ideal para compartir tiempo de calidad en casa. Ya sea que estés siguiendo la transmisión en directo del Real Madrid o del Bayer Leverkusen, estos partidos se disfrutan mucho mejor en compañía de la familia y con unos buenos aperitivos sobre la mesa.

Juntos Somos la Familia Capri: El Sabor de los Momentos Especiales

En Pastas Capri sabemos que existen familias de todos los tipos, tamaños y estilos. Cada una tiene su forma única de vivir el fútbol: los que gritan los goles en el sofá, los que prefieren analizar cada jugada y los que preparan la picada perfecta para la previa del partido.

Para todos esos momentos que unen a las familias alrededor de la mesa y la pantalla, el nuevo Ketchup Capri se convierte en el aliado ideal:

Ideal para compartir: Perfecto para acompañar unas papas fritas, hamburguesas, tequeños o tus aperitivos favoritos mientras apoyas a tu equipo.

Perfecto para acompañar unas papas fritas, hamburguesas, tequeños o tus aperitivos favoritos mientras apoyas a tu equipo. Momentos que conectan: La gastronomía y el deporte tienen la capacidad de unirnos; por eso, Ketchup Capri acompaña las historias de tu hogar dando ese toque de sabor entrañable y único.

Porque al final del día, sin importar el resultado del partido, juntos somos la Familia Capri.