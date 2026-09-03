El entorno de Julián Álvarez avisa: “Atleti le ofrecerá al Barcelona, la situación será insostenible”

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Julián Álvarez continúa siendo uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes, incluso después del cierre de la ventana de transferencias. Pese a expresar su deseo de cambiar de equipo, el atacante se mantuvo con el Atlético de Madrid y en medio de un fuerte polémica sobre su compromiso con el club.

El delantero argentino mantiene firme su deseo de jugar algún día en el FC Barcelona y, pese a haber tenido que regresar a los entrenamientos con el Atleti, tendría la intención de esperar hasta enero para intentar nuevamente concretar su salida del conjunto rojiblanco.

Según la información difundida por José Álvarez en El Chiringuito, en el Barcelona consideran que la operación podría ser viable durante el próximo mercado invernal. El club azulgrana manejaría suficiente margen de fair play financiero para afrontar una operación cercana a los 60 millones de euros, una cantidad que podría permitirle intentar el fichaje del atacante argentino en enero.

Julián Álvarez podría fichar en enero por el Barcelona

El periodista también asegura que existe la posibilidad de que sea el propio Atlético de Madrid el que termine ofreciendo a Julián Álvarez al Barcelona si la situación entre el delantero y el club se vuelve insostenible. De acuerdo con esta versión, el argentino no tendría intención de continuar durante mucho tiempo en el conjunto madrileño y su entorno mantendría la postura de buscar una solución que pueda facilitar su salida.

"El Barça maneja fair play financiero suficiente para acometer la 'operación Julián Álvarez' en enero, casi 60 millones de euros para acometerla. Y, segundo, y más importante, esta mañana he recibido un mensaje muy claro y es que, desde el entorno de Julián creen que va a ser el propio Atlético de Madrid el que va a llegar al Barcelona en enero y va a decir, '¿lo quieres?' La situación va a ser insostenible", dijo José Álvarez en El Chiringuito.

Mientras tanto, el futuro de Álvarez podría sumar otro capítulo antes de la reapertura del mercado. Según la misma información, el delantero estaría valorando un cambio de representantes de cara a los próximos meses, en medio de la incertidumbre sobre su continuidad.