¿Cuántas ausencias tiene el Real Madrid para el Clásico?

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid se enfrenta este fin de semana a una de las misiones más complicadas de los últimos años. Tienen la obligación de vencer al Barcelona en el Spotify Camp Nou para evitar que el conjunto azulgrana se corone campeón de Liga ante sus ojos.

Por ello, Álvaro Arbeloa tendrá que hacer encaje de bolillos para confeccionar un once competitivo ante una plaga de ausencias sin precedentes.

Hasta ocho bajas de peso merman la plantilla madridista para el duelo más importante del calendario nacional. Entre lesiones de larga duración, recaídas de último minuto y problemas musculares, el equipo blanco llega a la Ciudad Condal en cuadro.

Columna vertebral rota

La ausencia que más ruido ha generado es la de Kylian Mbappé, quien tras sentir molestias en el último entrenamiento, decidió no arriesgar. Sin embargo, no es el único golpe para el esquema de Arbeloa.

Entre las principales bajas en el mediocampo y delantera aparecen: Fede Valverde, Rodrygo Goes, Arda Guler y Dani Ceballos (quien por decisión técnica no estará presente).

La defensa, en estado crítico

Si en ataque el panorama es gris, en la zaga es alarmante. El Madrid pierde a prácticamente toda su línea titular de confianza con las ausencias de Dani Carvajal, Éder Militao y Ferland Mendy, todos con lesiones musculares importantes.

Con este panorama, el Real Madrid se presenta en el feudo blaugrana no solo contra un rival que tiene el título en la punta de los dedos, sino contra su propia profundidad de plantilla.

La afición merengue mira con recelo la enfermería de Valdebebas, preguntándose si el equipo tendrá el fondo físico y anímico necesario para aguar la fiesta al eterno rival a pesar de contar con ocho de sus nombres más importantes fuera de combate.